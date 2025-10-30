EP je upozorio Komisiju da izmijeni prijedlog proračuna

Četiri političke skupine s centra u Europskom parlamentu zatražit će od predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen velike izmjene u prijedlogu novog sedmogodišnjeg proračunskog okvira EU-a, po nacrtu pisma koje je Politico dobio na uvid. Političke skupine zaprijetit će odbijanjem ključnog dijela proračunskog okvira za razdoblje od 2028. do 2034. ako njihovi uvjeti ne budu ispunjeni, čime će se zaoštriti tenzije između političara s cijelog 'mainstream' političkog spektra i predsjednice izvršnog tijela EU-a.

U nacrtu pisma, koje je još u procesu finalizacije, od Komisije se traži da revidira svoj prijedlog, objavljen u srpnju, kako bi bio u skladu sa stajalištima Europske pučke stranke (EPP, desni centar) kojoj pripada i sama Von der Leyen, Socijalista i demokrata (S&D, lijevi centar), liberalne skupine Renew Europe (Obnovimo Europu) i Zelenih. Oni čine većinu u Europskom parlamentu, koji mora odobriti proračun.

Zastupnici se protive Komisijinim „nacionalnim planovima”, odnosno ideji o objedinjavanju sredstava za poljoprivrednike i regije u jedinstvene fondove kojima bi upravljale vlade 27 država članica. To je promjena u odnosu na sadašnji sustav u kojem regije imaju ključnu ulogu u upravljanju sredstvima.

Na to otpada oko polovice ukupnog proračuna EU-a, u vrijednosti od 1,8 bilijuna eura.

„Budući da sadašnji prijedlog (o nacionalnim planovima) ne uzima u obzir naše glavne zahtjeve, ne može poslužiti kao osnova za raspravu”, navodi se u nacrtu.

„Prema tome očekujemo da se naši ključni prijedlozi smisleno odraze u izmijenjenom prijedlogu Europske komisije, što bi omogućilo da pregovori s Europskim parlamentom krenu naprijed.”

Pismo je zamišljeno kao sredstvo jačanja pritiska na Komisiju da pristane na ustupke nakon višetjednog zastoja u pregovorima. Ne bude li dogovor postignut, četiri političke skupine iznijet će na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koja počinje 12. studenoga rezoluciju o odbijanju dijela proračuna koji se odnosi na nacionalne planove.

Ruralni razvoj

Komisija tvrdi da će taj model omogućiti vladama da troše novac EU-a u skladu sa svojim specifičnim potrebama te da će stvoriti snažniju vezu između plaćanja i nacionalnih gospodarskih reformi.

Zastupnici, međutim, kažu da će plan povećati ovlasti središnjih vlada na štetu regija, koje tradicionalno imaju ključnu ulogu u upravljanju sredstvima iz EU fondova.

Jedan od najvažnijih zahtjeva političkih skupina jest da Komisija dodijeli točno određena, namjenska sredstva za ruralni razvoj i sve regije, što nije uključeno u sadašnji prijedlog proračuna.

Zastupnici također traže da Komisija preispita svoj model "gotovina za reforme", koji, po njihovu mišljenju, stvara „demokratski deficit”. Parlament također želi veće ovlasti odlučivanja i nadzora kako se javna sredstva EU-a dodjeljuje kroz sedmogodišnje razdoblje.

Političke skupine već su se ovaj mjesec dogovorile da će dodati raspravu o arhitekturi dugoročnog proračuna EU-a, koji se zove Višegodišnji financijski okvir (VFO), na dnevni red sjednice Europskog parlamenta koja počinje 12. studenoga.

Taj datum je i krajnji rok do kojeg se Parlament i Komisija moraju dogovoriti o izmjenama nacionalnih planova.

Socijalisti i liberali već su rekli da su spremni odbiti prijedlog proračuna EU-a, ali EPP još nije službeno potvrdio da će to također učiniti, unatoč tome što su mnogi njegovi zastupnici zadnjih tjedana naznačili da je to vjerojatno.

Osim Parlamenta, i vlade država članica trenutačno pregovaraju o prijedlogu proračuna, što će se vjerojatno protegnuti do početka 2027. Parlament će tada pregovarati o planu potrošnje s državama članicama te glasati o tome prije 2028.