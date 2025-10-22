EP u proračunu za 2026. traži više za istraživanje, sigurnost i konkurentnost: 'Bez rezova!'

Eurozastupnici su u srijedu usvojili poziciju Europskog parlamenta o proračunu Unije za 2026. i, odbijajući rezove koje na nacrt Komisije predlaže Vijeće, zatražili dodatno financiranje ključnih europskih prioriteta, poput ulaganja za istraživanje, konkurentnost i sigurnost.

Paralelno s početkom pregovora o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) koji će oblikovati europske financije nakon 2027. godine, u završnu fazu ulaze i pregovori o godišnjem europskom proračunu za 2026.

Proračunska pozicija Parlamenta ukupnu razinu obveza postavlja na 193,9 milijardi eura, odnosno 597,8 milijuna eura više u odnosu na prijedlog Europske komisije, izvijestio je ured HDZ-ovog eurozatsupnika Karla Resslera.

Dodatna sredstva usmjerena su u područja istraživanja i inovacija, digitalizacije, prometne i energetske infrastrukture, zaštite vanjskih granica, obrane i unutarnje sigurnosti. Dodatno se ojačava programe koji pridonose jačanju europske konkurentnosti i tehnološke otpornosti, među kojima se ističe Obzor Europa, s fokusom na zdravstvo, kulturu i energetiku.

Više sredstava predviđeno je i za Digitalnu Europu, program jedinstvenog digitalnog tržišta te Instrument za povezivanje Europe, čime se dodatno podupiru digitalna transformacija, uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu, modernizacija infrastrukture i potpora malim i srednjim poduzećima.

U kontekstu sigurnosnih izazova, Parlament je proračunskim amandmanima dodatno naglasio važnost unutarnje i vanjske sigurnosti. Predloženo je povećanje sredstava za Europol, vojnu mobilnost i Frontex, čime se jača upravljanje granicama, odgovara na prijetnje organiziranog kriminala i osigurava učinkovita provedba Pakta o migracijama i azilu.

- U vrijeme globalnih neizvjesnosti i sve žešće ekonomske konkurencije, Europska unija mora imati proračun koji može ispuniti očekivanja građana i oživotvoriti ključne europske prioritete. Zato ne možemo pristati na rezove koje predlažu pojedine države članice, koji bi oslabili strateške ciljeve, od inovacija i konkurentnosti do sigurnosti i obrane. To je posebno važno u kontekstu nadolazećih pregovora o budućnosti europskih financija nakon 2027. i značajnih promjena koje se predlažu - istaknuo je hrvatski zastupnik Karlo Ressler, koordinator europskih pučana u Odboru za proračune, priopćio je ured zastupnika.

Rezoluciju za proračun Europske unije za 2026. godinu, čiji je glavni izvjestitelj poljski EPP zastupnik Andrej Halicki, Europski parlament je izglasao s 384 glasova za, 202 protiv i 58 suzdržanih.

Svi hrvatski zastupnici, osim Stephena Nikole Bartulice iz Kluba zastupnika Europskih konzervatista i reformista, su podržali usvajanje rezolucije.

Usvajanjem parlamentarnog stajališta otvaraju se formalni pregovori s Vijećem Europske unije o konačnom izgledu godišnjeg proračuna za 2026. godinu, koji će se odvijati u okviru posebnog Odbora za mirenje, čiji je cilj postići dogovor do sredine studenog 2025.