U EU osudili državnu represiju u Srbiji: 'Nisu ništa učinili kako bi se suočili i prihvatili prošlost...'

Eurozatsupnici su u rezoluciji usvojenoj u srijedu osudili polarizaciju i državnu represiju u Srbiji te zatražili otvorenu istragu novosadske tragedije i uspostavu misije EU-a za utvrđivanje činjenica, objavio je Europski parlament.

U rezoluciji usvojenoj s 457 glasova za, 103 protiv i 72 suzdržana, Europski parlament oštro osuđuje aktualnu političku polarizaciju i državnu represiju u Srbiji godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu.

Zastupnici zahtijevaju i provođenje sveobuhvatnih i transparentnih pravnih postupaka kako bi se osobe odgovorne za pad krova na željezničkoj stanici privele pravdi, izvijestio je Europski parlament.

Pravo na prosvjed

Uz potporu pravu srpskih studenata i građana na mirne prosvjede, Parlament poziva na odgovornost i demokratske reforme u zemlji. Građanska hrabrost, predanost nenasilju i angažman mladih važni su, kažu zastupnici, za unapređenje perspektive članstva Srbije u Europskoj uniji.

Europski parlament izražava duboku zabrinutost zbog napete i polarizirane klime potaknute govorom mržnje, propagandom protiv EU-a i proruskom propagandom te kampanjama ocrnjivanja koje šire mediji i dužnosnici pod kontrolom vlade.

Zastupnici smatraju da predstavnici vlade nisu ništa učinili kako bi se Srbija suočila i prihvatila svoju prošlost. Posebno osuđujući praksu nezakonitog nadzora, uključujući upotrebu špijunskog softvera Pegasus, te upotrebu dalekometnih akustičkih uređaja i suzavca protiv civila, eurozastupnici usmatraju srbijansko vodstvo politički odgovornim za eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokracije u zemlji, navodi EP.

Pozivajući na hitne i nepristrane istrage o navodnim zlostavljanjima prosvjednika, eurozastupnici također oštro osuđuju nezakonita uhićenja i protjerivanja građana EU-a koji su izražavali potporu studentskim prosvjedima.

Foto: Antonio Ahel

Osuđuju i napade na pripadnike nacionalnih manjina, među ostalim na Slovake u Bačkom Petrovcu, Rumunje, Bugare i Hrvate, te upotrebu uvreda na etničkoj osnovi od strane provladinih medija. U rezoluciji se izražava žaljenje zbog verbalnih napada visokih srbijanskih dužnosnika na zastupnike u Europskom parlamentu koji su se angažirali u prosvjedima i odbacuju neutemeljene tvrdnje srbijanskih vlasti kojima se EU optužuje za organiziranje prosvjeda.

Osiguravanje slobodnih i poštenih izbora u Srbiji

Napominjući da su prethodni izbori održani u nepoštenim uvjetima narušenima pritiskom na birače i kupnjom glasova, Parlament poziva na hitnu i potpunu provedbu preporuka OESS-a i izbornih promatračkih misija EU-a kako bi se osigurao slobodan i pošten izborni proces, uključujući neovisne revizije registara birača i jednak pristup medijima za sve političke aktere.

Parlament ističe svoju čvrstu predanost izgledima Srbije za članstvo u EU-u, pod uvjetom da je postignut mjerljiv napredak u poštovanju demokracije, vladavine prava i temeljnih prava, kao i potpunom usklađivanju sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a i sankcijama protiv Rusije.

Zastupnici žele da se visoki dužnosnici EU-a suzdrže od davanja neutemeljenih izjava u kojima se hvale procesi reformi u Srbiji i pozdravljaju „novi ton” predsjednice Komisije Ursule von der Leyen tijekom njezina nedavnog posjeta Srbiji, „koji je vjerodostojniji u pogledu dubokih problema i negativnih rezultata Srbije vezano uz temeljne reforme”.

Rezolucijom se podupire brzo upućivanje misije EU-a za utvrđivanje činjenica u Srbiju, uz sudjelovanje Europskog parlamenta, kako bi se procijenilo stanje na terenu, uključujući stanje demokracije, aktualne prosvjede i represija protiv sudionika.