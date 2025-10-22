Obavijesti

News

Komentari 0
REZOLUCIJA EUROZASTUPNIKA

U EU osudili državnu represiju u Srbiji: 'Nisu ništa učinili kako bi se suočili i prihvatili prošlost...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
U EU osudili državnu represiju u Srbiji: 'Nisu ništa učinili kako bi se suočili i prihvatili prošlost...'
2
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Zastupnici zahtijevaju i provođenje sveobuhvatnih i transparentnih pravnih postupaka kako bi se osobe odgovorne za pad krova na željezničkoj stanici privele pravdi, izvijestio je Europski parlament

Eurozatsupnici su u rezoluciji usvojenoj u srijedu osudili polarizaciju i državnu represiju u Srbiji te zatražili otvorenu istragu novosadske tragedije i uspostavu misije EU-a za utvrđivanje činjenica, objavio je Europski parlament.

U rezoluciji usvojenoj s 457 glasova za, 103 protiv i 72 suzdržana, Europski parlament oštro osuđuje aktualnu političku polarizaciju i državnu represiju u Srbiji godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu.

muškarac ranjen Aleksandar Vučić o incidentu ispred parlamenta u Beogradu: 'To je teroristički čin!'
Aleksandar Vučić o incidentu ispred parlamenta u Beogradu: 'To je teroristički čin!'

Zastupnici zahtijevaju i provođenje sveobuhvatnih i transparentnih pravnih postupaka kako bi se osobe odgovorne za pad krova na željezničkoj stanici privele pravdi, izvijestio je Europski parlament.

Pravo na prosvjed

Uz potporu pravu srpskih studenata i građana na mirne prosvjede, Parlament poziva na odgovornost i demokratske reforme u zemlji. Građanska hrabrost, predanost nenasilju i angažman mladih važni su, kažu zastupnici, za unapređenje perspektive članstva Srbije u Europskoj uniji.

Europski parlament izražava duboku zabrinutost zbog napete i polarizirane klime potaknute govorom mržnje, propagandom protiv EU-a i proruskom propagandom te kampanjama ocrnjivanja koje šire mediji i dužnosnici pod kontrolom vlade.

DRAMA U ĆACILENDU FOTO Kaos u Beogradu! Čuli se pucnjevi, izbio požar! 'Propucao je čovjeka i plinsku bocu...'
FOTO Kaos u Beogradu! Čuli se pucnjevi, izbio požar! 'Propucao je čovjeka i plinsku bocu...'

Zastupnici smatraju da  predstavnici vlade nisu ništa učinili kako bi se Srbija suočila i prihvatila svoju prošlost. Posebno osuđujući praksu nezakonitog nadzora, uključujući upotrebu špijunskog softvera Pegasus, te upotrebu dalekometnih akustičkih uređaja i suzavca protiv civila, eurozastupnici usmatraju srbijansko vodstvo politički odgovornim za eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokracije u zemlji, navodi EP.

Pozivajući na hitne i nepristrane istrage o navodnim zlostavljanjima prosvjednika, eurozastupnici također oštro osuđuju nezakonita uhićenja i protjerivanja građana EU-a koji su izražavali potporu studentskim prosvjedima.

Beograd: Vučić se izvanredno obratio javnosti zbog pucnjave i požara "Ćacilenda"
Foto: Antonio Ahel

Osuđuju i napade na pripadnike nacionalnih manjina, među ostalim na Slovake u Bačkom Petrovcu, Rumunje, Bugare i Hrvate, te upotrebu uvreda na etničkoj osnovi od strane provladinih medija. U rezoluciji se izražava žaljenje zbog verbalnih napada visokih srbijanskih dužnosnika na zastupnike u Europskom parlamentu koji su se angažirali u prosvjedima  i odbacuju neutemeljene tvrdnje srbijanskih vlasti kojima se EU optužuje za organiziranje prosvjeda.

Osiguravanje slobodnih i poštenih izbora u Srbiji

Napominjući da su prethodni izbori održani u nepoštenim uvjetima narušenima pritiskom na birače i kupnjom glasova, Parlament poziva na hitnu i potpunu provedbu preporuka OESS-a i izbornih promatračkih misija EU-a kako bi se osigurao slobodan i pošten izborni proces, uključujući neovisne revizije registara birača i jednak pristup medijima za sve političke aktere.

Parlament ističe svoju čvrstu predanost izgledima Srbije za članstvo u EU-u, pod uvjetom da je postignut mjerljiv napredak u poštovanju demokracije, vladavine prava i temeljnih prava, kao i potpunom usklađivanju sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a i sankcijama protiv Rusije.

ISTI MODEL, RAZLIČITA CIJENA Kineski auti u Sloveniji i Srbiji jeftiniji su i po nekoliko tisuća eura nego kod nas? Evo zašto
Kineski auti u Sloveniji i Srbiji jeftiniji su i po nekoliko tisuća eura nego kod nas? Evo zašto

Zastupnici žele da se visoki dužnosnici EU-a suzdrže od davanja neutemeljenih izjava u kojima se hvale procesi reformi u Srbiji i pozdravljaju „novi ton” predsjednice Komisije Ursule von der Leyen tijekom njezina nedavnog posjeta Srbiji, „koji je vjerodostojniji u pogledu dubokih problema i negativnih rezultata Srbije vezano uz temeljne reforme”.

Rezolucijom se podupire brzo upućivanje misije EU-a za utvrđivanje činjenica u Srbiju, uz sudjelovanje Europskog parlamenta, kako bi se procijenilo stanje na terenu, uključujući stanje demokracije, aktualne prosvjede i represija protiv sudionika. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025