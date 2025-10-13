EPPO istražuje šestorku iz BiH zbog korupcije oko gradnje ceste između Mađarske i Ploča

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji potvrdio je u ponedjeljak kako je otvorio istragu protiv šest osoba iz Bosne i Hercegovine, uključujući tri dužnosnika zbog sumnje da su počinili kaznena djela prekogranične korupcije povezana s gradnjom autoceste na koridoru V c između Budimpešte i Ploča.

U priopćenju EPPO-a, neovisnog tijela zaduženog za kazneni progon i istrage u slučaju djela protiv financijskih interesa EU, stoji kako se istraga odnosi na gradnju dionice od 35 kilometara između mjesta Medakovo i Poprikuše sjeverno od Zenice u pravcu Doboja odnosno na dio konzultantskog projekta vrijednog četiri milijuna eura.

Vrijednost te dionice je 340 milijuna eura a cjelokupni projekt financira Europska investicijska banka (EIB) sa 87 posto sredstava dok je ostalih 13 posto osigurano iz proračuna.

Kako je navedeno, istraga je pokrenuta nakon što je EIB prijavio EPPO-u sumnje na manipulaciju u postupku nabave savjetodavnih usluga povezanih s autocestom, navodno u korist talijanskog poduzeća sa sjedištem u Veroni.

Istragom koju su proveli karabinjeri u Veneciji utvrđeno je da su tri javna dužnosnika bosanskohercegovačkog javnog naručitelja odnosno Autocesta Federacije BiH navodno poduzela koordinirane radnje kako bi osigurala ugovor za talijansku tvrtku.

Dužnosnici su osumnjičeni da su zamijenili povjerenstvo za ocjenjivanje, preradili izvješće o tehničkoj ocjeni i uputili tvrtku da prilagodi svoj financijski prijedlog kako bi dobila najviši rang. To je navodno učinjeno u zamjenu za financijske i druge beneficije.

U rujnu 2024. provedene su pretrage ureda i prostorija talijanskih osumnjičenika kako bi se prikupili dokazi.

U 2025. godini bliska suradnja s nadležnim pravosudnim tijelima i tijelima kaznenog progona Bosne i Hercegovine omogućila je dodatna saslušanja i druge istražne mjere u Sarajevu, u koordinaciji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA).

Osumnjičeni iz BiH nedavno su obaviješteni o optužbama protiv njih i o njihovim procesnim pravima.

Mediji u BiH ranije su objavili kako su pod istragom sadašnji direktor Autocesta FBiH Denis Lasić, izvršni direktor Asmir Dževlan, Katica Vranjković, voditeljica službi za nabavke te konzultant Eldar Trhulj.

Direktor Lasić potvrdio je prošlog tjedna kako je upoznat s istragom ali je ustvrdio kako je riječ o lažnim optužbama temeljenim na prijavi koju je podnio Elmedin Voloder, bivši direktor Autocesta FBIH koji sada iz sjenke upravlja tvrtkom "Trasa" i koja se natjecala se za nadzor nad gradnjom sporne dionice a taj je posao u konačnici dobila talijanska tvrtka "Tehnical" nakon, kako je kazao Lasić, korekcija koje su uslijedile jer je u njihovoj prvotnoj prijavi napravljena pogreška.

Kod procjene ponuda u Autocestama FBiH, kaže Lasić, opazili su da je tvrtka "Tehnical" napravila računsku pogrešku od otprilike 500 tisuća eura.

''Oni su prvobitno bili drugorangirani s ponudom od 4,6 milijuna eura, dok je prvorangirana bila firma PPG s 4,4 milijuna.

Nakon korekcije računske pogreške, 'Tehnical' je postao prvorangirani. Takve računske provjere obavlja komisija pri Službi za međunarodne nabavke, u procesu u koji mi, kao uprava, nemamo nikakav direktan uvid'', kazao je Lasić dodajući kako su u Autocestama odlučni sprati ljagu sa svog imena i može jamčiti da nitko iz sadašnje uprave nije umiješan u navodnu korupciju.

Poslovanje Autocesta FBiH postalo je sporno ne samo zbog ove istrage nego i zbog revizorskog izvještaja za 2024. godinu koji je utvrdio kako je za više od 250 milijuna eura narasla cijena gradnje nekih dionica na koridoru V c.

Lasić pak kaže kako su to dodatni troškovi akumulirani još od 2018. godine a da su cijene narasle zbog "kliznih skala" i pandemije.

Kazao je i kako se trenutačno gradi 52 kilometra autoceste a gradnja još 80 kilometara je u pripremi. Do kraja godine očekuje se potpisivanje ugovora za gradnju tunela kroz planinu Prenj između Sarajeva i Mostara dugog 10 kilometara što bi trebalo potrajati šest godina pa se dovršetak cijele autoceste može očekivati iza 2030. godine.

Do sada je kroz BiH izgrađeno nešto više od 130 od 330 kilometara planirane autoceste a gradnja je počela prije gotovo 25 godina.