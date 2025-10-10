Varaždinski SDP traži ostavku Stričaka zbog istrage EPPO-a: 'Ne pretresaju zbog gluposti'

Varaždinski SDP-ovci zatražili su u petak, zbog istrage EPPO-a u dvjema bolnicama i u Varaždinskoj županiji, ostavku župana Anđelka Stričaka kao i reviziju svih ugovora, ustvrdivši kako je EPPO ostao jedini zaštitnik pravde i prava u Hrvatskoj.

Novinarima su se obratili dva dana nakon što su u Opću bolnicu Varaždin i Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice te u Varaždinsku županiju stigli europski istražitelji zbog sumnji na malverzacije pri nabavci uređaja za te bolnice, a predsjednik gradskog SDP-a, i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković kazao je kako nisu reagirali ranije jer su županu i ravnateljima željeli dati 48 sati da o svemu razmisle.

- Da razmisle zbog čega se dogodilo to što se dogodilo jer EPPO ne dolazi u pretres zbog gluposti. Njihova statistika kojom se diče je predobra da bi ovo bila slučajnost i izvlačiti se na predistražne radnje u slučajevima kada se govori o 300.000 eura mita i provizije je jednostavno činjenica preko koja se ne može prijeći - kazao je Marković.

SDP, kaže, smatra da je nužno i jedino ispravno da župan podnese ostavku odmah. "Tražimo također od ministrice zdravstva da istog trena razriješi oba ravnatelja bolnica zbog ovakvih ozbiljnih sumnji na primanje mita”, rekao je Marković.

Istaknuo je i da je nakon posljednje akcije EPPO-a jasno kako je upravo EPPO ostao jedini zaštitnik pravde i prava u Republici Hrvatskoj te da je sve ostalo u rukama HDZ-a, osim funkcije predsjednika Republike.

- I ako tako nastave, mi ćemo kroz vrlo kratko vrijeme imati potpuno okupiranu Republiku Hrvatsku u kojoj je sva vlast u jednom čovjeku, a to je premijer Andrej Plenković - ustvrdio je Marković.

Lukavečki: Reviziju mora provesti kuća koja nema političke veze

Lovro Lukavečki, predsjednik varaždinskog Gradskog vijeća i Foruma mladih SDP-a Hrvatske te član Predsjedništva SDP-a Hrvatske naglasio je kako zahtijevaju hitno provođenje neovisne revizije svih ugovora, nabava i projekata u zadnjih pet godina, kako u Županiji, tako i u Općoj bolnici Varaždin.

- Tu reviziju mora provesti kuća koja nema nikakve političke veze, a rezultati moraju biti javnosti dostupni. Nema više zatvorenih vrata, nema više 'to je službena tajna' jer ovo nije obična afera, ovo je zdravlje naših ljudi. Zahtijevamo i vraćanje Opće bolnice Varaždin u ingerenciju Županiji - poručio je.

Dodao je da SDP neće šutjeti i gledati sa strane, već da će tražiti odgovornost, inzistirati na transparentnosti i mobilizirati sve koji žele promjene. Istaknuo je i da je ovo je prilika da njihove inicijative podrže i svi vijećnici iz HDZ-a kojima je stalo do interesa građana i do zdravlja ljudi.

- Uzimanje deset posto provizije, kako se tvrdi u javnim objavama iz istrage, nije odraz volje običnih članova HDZ-a, pa se nadam niti vijećnika u Skupštini. Ovo je prilika da budete iznad interesa pojedinaca iz vaše stranke. Ovo je naša bolnica, zdravlje naših ljudi i naša zajednička borba za pravedniji i pošteniji sustav - poručio je Lukavečki.

SDP-ovci su ujedno najavili da će u ponedjeljak podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu da istraže do kraja slučaj vezan uz posljednje lokalne izbore, odnosno 'nepravilnosti na dva biračka mjesta' te ustvrdili da Anđelko Stričak nije legitimni pobjednik izbora za župana Varaždinske županije.