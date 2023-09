EPPO proširio istragu u slučaju protiv dvojice poduzetnika

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu donio je rješenje o provođenju i proširenju istrage protiv dviju osoba osumnjičenih za primanje i davanje mita u vezi s namještanjem poslova sufinanciranih EU sredstvima.

Riječ je o Željku Buniću, bivšem šefu varaždinske tvrtke Varkom te poduzetniku Stjepanu Ptičeku, zbog sumnje u namještanje natječaja za izvođenje projekta Dogradnja i rekonstrukcija Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Varaždinu.

U srpnju 2022., EPPO je izvijestio da je njegov ured u Zagrebu pokrenuo istragu protiv trojice hrvatska državljanina zbog sumnje na primanje i davanje mita, vezano za provedbu projekta Dogradnje i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Projekt UPOV) u hrvatskom gradu Varaždinu. Osim Bunića i Ptičeka, 14. srpnja 2022. godine nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s PNUSKOK-om, uhićen je i istaknuti varaždinski HDZ-ovac i predsjednik uprave GR grupe Robert Gotić.

No, kako doznajemo iz dobro upućenih izvora, Gotić sada nije obuhvaćen proširenjem istrage.

Priopćenje EPPO-a prenosimo u cijelosti:

"Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu donio je rješenje o provođenju i proširenju istrage protiv dviju osoba osumnjičenih za primanje i davanje mita u vezi s namještanjem poslova sufinanciranih EU sredstvima.

U srpnju 2022., EPPO je izvijestio da je njegov ured u Zagrebu pokrenuo istragu protiv trojice hrvatska državljanina zbog sumnje na primanje i davanje mita, vezano za provedbu projekta Dogradnje i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Projekt UPOV) u hrvatskom gradu Varaždinu. Sve tri osobe uhićene su 14. srpnja 2022. godine nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK).

U svibnju ove godine, istraga je proširena prvi put, jer je istragom utvrđena osnovana sumnja da su prvi i drugi od trojice osumnjičenika dogovarali pogodovanje društvu drugoosumnjičenoga u provedbi projekta financiranog sredstvima EU u zamjenu za radove na obnovi kuće u korist prvoosumnjičenika.

Kako je utvrđeno daljnjim istražnim radnjama, drugoosumnjičeni i trećeosumnjičeni dogovorili su da će drugoosumnjičeni poduzeti sve potrebne radnje kako bi trgovačko društvo trećeosumnjičenoga dobilo poslove od trgovačkog društva u kojem je drugoosumnjičeni bio direktor, u zamjenu za isplatu 10% ukupne vrijednosti ugovora drugoosumnjičenome.

Utvrđeno je da je slijedom ovoga dogovora drugoosumnjičeni osigurao dodjelu 39 ugovora društvu trećeosumnjičenoga. Ukupno je društvo u kojem je drugoosumnjičeni bio direktor isplatilo društvu trećeosumnjičenoga 681.974 eura (5.138.338,71 kuna).

Prikupljeni dokazi ukazuju na to da je trećeosumnjičeni zauzvrat isplatio dio ukupno dogovorenog iznosa od 68.197 eura (513.833,87 kuna) namirujući privatne troškove drugoosumnjičenoga, koji se odnose na izgradnju i opremanje njegove nekretnine. Također se pokazalo da je on u svom trgovačkom društvu formalno zaposlio - ali samo na papiru - suprugu drugoosumnjičenoga te da joj je on isplaćivao mjesečnu plaću i pripadajuće doprinose na teret svoga društva. Time je trećeosumnjičeni drugoosumnjičenome ukupno platio mito od 40.511 eura (305.236,25 kuna).

Neki od tako dodijeljenih ugovora bili su sufinancirani iz Kohezijskog fonda EU, uključujući i onaj najveće vrijednosti. U nastavku istrage provest će se dodatne istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti kaznenih djela obuhvaćenih istragom".