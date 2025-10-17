Uhitili četvero ljudi u Zagrebu zbog prijevare u obnovi Doma zdravlja, objavili kolika je šteta

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, a u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu.

Svi su osumnjičenici uhićeni jučer na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dodijelilo Domu zdravlja bespovratna sredstva u iznosu od 389.723,15 eura, koja su sredstva osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) Europske unije, za sanaciju štete uzrokovane potresom.

Postoji osnovana sumnja da su odgovorne osobe Doma zdravlja u Zagrebu manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrano trgovačko društvo. To je zatražio jedan drugi zaposlenik Doma zdravlja, treće osumnjičenik, koji je rođak četvrtog osumnjičenika, vlasnika društva kojemu je na kraju dodijeljen posao.

Nakon toga su u Domu zdravlja odlučili provesti postupak jednostavne nabave za radove na obnovi a prema dogovoru osumnjičenika, pozivi za dostavu ponuda bili su poslani samo onim društvima čije im je podatke dostavio četvrto osumnjičenik. Od pozvanih društava, samo je društvo u vlasništvu četvrtoga osumnjičenika dostavilo ponudu, i ta je ponuda zatim ocijenjena valjanom, te je s tim društvom sklopljen ugovor za potpunu obnovu zgrade Doma zdravlja u ukupnom iznosu od 635.791,25 eura.

Ukupni iznos isplaćen je tome trgovačkom društvu, od čega 345.096,77 eura na teret FSEU i MOO te 290.694,48 eura na teret Grada Zagreba.

Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.