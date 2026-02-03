Novi dokumenti: 'Epstein je upravljao Putinovom imovinom'

Najnovija tranša dokumenata koju je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa baca novo, zlokobno svjetlo na mrežu pokojnog financijera i osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina. Među milijunima stranica spisa, koji su postali javni krajem siječnja, nalazi se i šokantna tvrdnja zabilježena u internom izvješću FBI-ja: Epstein je navodno bio "upravitelj imovine" ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Tvrdnje povjerljivog izvora

Ključni dokument, datiran 27. studenog 2017. godine, temelji se na svjedočenju povjerljivog ljudskog izvora FBI-ja. U njemu se izričito navodi kako je Epstein "bio upravitelj imovine predsjednika Vladimira Putina i pružao slične usluge predsjedniku Zimbabvea Robertu Mugabeu". Iako ove tvrdnje nisu neovisno potvrđene niti su dovele do podizanja optužnice, njihovo pojavljivanje u službenim spisima otvara niz novih pitanja o prirodi Epsteinovih globalnih operacija. Prema istom izvoru, Epsteinov poslovni model sastojao se od naplaćivanja visokih naknada klijentima za prebacivanje i skrivanje njihove imovine u offshore oazama, daleko od očiju javnosti i regulatora.

Uporni pokušaji susreta s ruskim vođom

Spisi otkrivaju da je veza s Putinom bila više od puke financijske glasine; Epstein je godinama aktivno i uporno pokušavao dogovoriti sastanak s ruskim predsjednikom. Njegova korespondencija, posebice s Thorbjørnom Jaglandom, tadašnjim glavnim tajnikom Vijeća Europe, prepuna je referenci na Putina. U svibnju 2013. godine, Epstein je Jaglandu pisao kako će Bill Gates biti u Parizu, dodavši u pismu: "Putin je dobrodošao pridružiti se večeri". Iako do susreta navodno nikad nije došlo, Epstein nije odustajao. U srpnju 2015. ponovno piše kako bi se "i dalje želio sastati s Putinom i razgovarati o ekonomiji", a godinu ranije je čak tražio od Jaglanda da "objasni Putinu kako Rusija treba napredniju verziju Bitcoina".

Osim preko europskih posrednika, Epstein se hvalio svojim direktnim vezama. U jednom emailu iz 2010. godine, neidentificiranoj osobi nudi pomoć oko ruske vize, navodeći: "Imam Putinovog prijatelja, trebam li ga pitati?". Dokumenti također sadrže i prepisku koja sugerira da je za 2014. bio planiran sastanak, no on je navodno otkazan nakon rušenja putničkog zrakoplova MH17 iznad Ukrajine, događaja koji je drastično promijenio geopolitičke odnose. Ime ruskog predsjednika spominje se na više od tisuću stranica objavljenih dokumenata, dok se "Rusija" i "Moskva" pojavljuju gotovo 16.000 puta, svjedočeći o dubokoj infiltraciji ili barem Epsteinovoj opsesiji ruskim krugovima moći.

Špijunske igre i sumnje u 'medenu zamku'

S obzirom na Epsteinovu sklonost ucjenama i kompromitiranju moćnih pojedinaca, ove veze s Rusijom potaknule su i stare sumnje obavještajnih krugova. Neki analitičari vjeruju da je Epsteinova mreža funkcionirala kao najveća svjetska "medena zamka" ("honeytrap"), operacija u kojoj su se utjecajni političari i poslovni ljudi dovodili u kompromitirajuće situacije kako bi ih se kasnije ucjenjivalo. Njegova vila na Manhattanu i privatni otok bili su, prema nekim navodima, opremljeni sofisticiranom opremom za snimanje. U jednom prijetećem emailu neidentificiranoj Ruskinji koja ga je navodno pokušala ucijeniti, Epstein piše kako je "smatrao potrebnim kontaktirati neke prijatelje u FSB-u", ruskoj obavještajnoj službi. Ovaj navod, zajedno s njegovim bliskim kontaktima s bivšom lidericom pro-kremljskog pokreta mladih Mashom Drokovom, dodatno je produbio sumnje da njegove aktivnosti nisu bile samo financijske i seksualne prirode, već su imale i geopolitičku, špijunsku dimenziju.