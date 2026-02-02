Obavijesti

TAJNI SPISI

Hrvati u dokumentima Jeffreyja Epsteina: 'Zagrepčanke su fantastične, svjetlije su puti’

Piše Bojana Mrvoš,
Novoobjavljeni sudski spisi o osuđenom američkom pedofilu otkrivaju da je slao pakete jednoj Riječanki. Na druženje s njim bio je pozvan i dr. Krešimir Pavelić

Hrvatska se u nedavno objavljenim Epsteinovim dokumentima spominje čak 406 puta. "Obavijesti me ako uočiš neki talent", piše Boris Nikolić Jeffreyu Epsteinu u siječnju 2014. U tom je mailu, naime, zalijepio dva linka, na dvije modne agencije u Zagrebu.

"Upravo sam shvatio da ti ovo nisam nikad poslao. To su agencije ljudi koje poznajem u Zagrebu", piše Nikolić Epsteinu.

Kako smo prije pisali, Boris Nikolić je doktor i investitor koji je prethodno bio glavni savjetnik za znanost i tehnologiju Billa Gatesa, vodeći odabrane investicijske aktivnosti u profitnim i neprofitnim sektorima. Završio je postdoktorsku obuku iz transplantacijske imunologije na Harvard Medical School i radio kao docent medicine u Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School. Autor je više od 70 članaka, patenata i patentnih prijava te je suosnivač nekoliko biotehnoloških tvrtki koje su kasnije prodane. Stekao je diplomu doktora medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a kliničku obuku na Rebru. Nikolić je nakon Epsteinove smrti 2019. imenovan izvršiteljem njegove oporuke.

Istog tog siječnja 2014. Nikolić Epsteinu šalje i mail s naslovom "Prijatelj/prijateljica mog brata" i u njemu link na tekst u jednim hrvatskim dnevnim novinama u kojem se piše o poznatoj medijskoj osobi u Hrvatskoj, ženi. Nije jasno zašto mu to šalje, piše samo njeno ime, i da je model u Zagrebu. U dva je navrata, u kolovozu 2004., otkrivaju dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, Epstein iz New Yorka slao paket drugoj ženskoj osobi u Rijeku. U oba slučaja riječ je o malim paketima, težine oko 200 grama, ukupne transportne vrijednosti malo veće od 93 dolara. Dokument ne navodi o čemu je riječ, samo bilježi pošiljatelja, primatelja, masu...

'Žene su fantastično lijepe'

Hrvatska se spominje i u mailovima znanstvenika koji u Zagrebu treba održati predavanja.

“Jeffrey, ovo su govori koje ću održati u Zagrebu, Londonu i drugdje - mislim da je to lijep nastavak naše suradnje, u prvih nekoliko minuta ću detaljno analizirati feministice, zagolicat publiku sa transseksualnošću i homoseksualnošću, i završiti s nečim o čemu feministkinje nemaju što reći - Honor Killings", piše Epsteinu u svibnju 2016. osoba čije je ime u dokumentima zatamnjeno. "Honor Killings" su ubojstva iz časti, najčešće djevojaka, žena, zbog "sramote" koju su nanijele obitelji.

Predavanje pod naslovom "An Evening on Evolutionary Biology - An overview covering Feminism, Transgender, Homosexuality and Honor Killings" u nekadašnjem zagrebačkom kinu Europa u listopadu 2016. održao je Robert Triveres, kako je i tad najavljeno, "jedan od najutjecajnijih znanstvenika današnjice".

Kako stoji u nastavku tog, svibanjskog maila Epsteinu, "usput, žene u Zagrebu su fantastično lijepe, možda malo svjetlije puti od onoga na što sam navikao, ali ću se rado prilagoditi".

U mailu od 13. listopada piše Epsteinu, pošiljatelj je zamagljen, kako je prijem u Zagrebu bio "veličanstven".

“Šesto prve večeri na feminizam, trans, homo, ubojstva iz časti, 130 sljedećeg dana... Jako topla reakcija, dugotrajan aplauz, izvrsna medijska pokrivenost; moj je hotel u svojem 'hall of fame' objesio moju fotografiju iz najvećih hrvatskih novina... Nadam se da si dobro, najsrdačniji pozdrav", dok u mailu sedam dana kasnije stoji ovako: "meni je to urnebesno", ne vidi se na što se ta primjedba odnosi, zacrnjeno je. U nastavku piše: "U Zagrebu sam održao 4 predavanja, između 160 i 600 ljudi u publici, sve je snimala stručna ekipa...".

Dvoje Hrvata spominje se i u mailu iz svibnja 2018., kad Masha Drokova, posrednica za medijske i znanstvene kontakte, Epsteina poziva da se u srpnju u starom dvorcu u Toskani pridruži "malom privatnom događaju koji organizira naša zajednička prijateljica Simone".

Dr. Pavelić u mailu

“Bit će nekoliko znanstvenika, ljudi iz AI-ja i blockchaina. Svi koji idu tamo su pametni, simpatični, pouzdani i, što je najvažnije, zabavni. Ako dođeš na jedan dan ili nekoliko dana, bit će super zabavno i jako bismo se veselili vidjeti te. P.S.: postoji nekoliko načina da dođeš i ostaneš privatno tamo. Mogu raditi s tvojim asistentom da to organiziramo na najugodniji način za tebe", piše Drokova. Na druženje je, između ostalih, pozvan Krešimir Pavelić sa suprugom Sandrom.

“Krešimir i njegova supruga Sandra, oboje su izvrsni biolozi matičnih stanica/produženja života iz Hrvatske", piše Drokova nabrajajući Epsteinu tko će sve doći. U zagradi stoji napomena "upravo sam ih posjetio/la", a u nastavku link na https://www.researchgate.net/profile/lCresimir_Pavelic2. Na listi su, navodi, "Philipp A. Schoeller, njemački milijarder i filantrop, Dominic Man-Kit Lam, medicinski pionir i također poznati umjetnik, izumitelj kromoskedastičkog slikarstva… i izumitelj jestivih cjepiva, Dmitry Matskevich, stručnjak za umjetnu inteligenciju i neuroznanost".

Ukupno je na tom, tad još nepotpunom popisu, 16 imena.

Pavelić je akademik, doktor medicine, profesor molekularne biologije, bivši dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, koji je u pandemiji govorio protiv cijepljenja, navodeći da je bilo 10.000 smrtnih slučajeva i više od 400.000 štetnih posljedica cijepljenja. Za 24sata kaže da Epsteina nije poznavao niti se sjeća da ga je upoznao na druženju u Toskani.

'Bili smo autsajderi'

Foto: Department of Justice

- Tad uopće nisam ni čuo za njega, tek nedavni medijski napisi upoznali su me s tim imenom. Nisam s njim imao nikakvih veza niti me on pozvao. Poziv mi je došao nakon posjeta Bena Goertzela, inače tvorca prve žene robota, i Davida Lakea riječkom sveučilištu - kaže Pavelić.

- U svibnju 2018. bio sam pozvan u Castello di Segalari u Toskani nakon posjeta stručnjaka za AI Sveučilištu u Rijeci, Goertzela, koji je tada održao i predavanje na Sveučilištu, i gospodina Davida Lakea, koji je bio zainteresiran za moguće razvojne projekte u području novih lijekova te je posjetio i JGL tijekom boravka u Rijeci - dodaje Pavelić.

- Na skup sam otputovao s obitelji s obzirom da mi je prezentiran kao skup za umrežavanje i pronalaske mogućnosti razvoja i financiranja istraživanja o unapređenju kvalitete starenja (dugovječnosti) i terapije tumora. Naime, na skupu sam se trebao upoznati s liječnikom Dominkom Lamom iz Hong-Konga, koji je želio razvijati gensku terapiju tumora konstruktom koji sadrži gen p53 kroz klinička istraživanja, te je tražio mogućnosti za suradnju u Europi. Pozvan sam zbog svojih ideja i znanja u području dugovječnosti i genske terapije, odnosno terapije matičnim stanicama. Na tu sam temu prethodno govorio i u EU parlamentu i u UN-u, o čemu je tad izvijestio i 'Dnevnik' HTV-a - navodi Pavelić.

Domaćin navedenog skupa u Italiji bio je, kaže, Walfredo della Gherardesca. Della Gherardesca je suosnivač i izvršni direktor tvrtke Genuine Way.

- Kako sam otputovao sa širom obitelji i suprugom, koja je također znanstvenica, smještaj i boravak imali smo izvan spomenutog dvorca u svom privatnom trošku i aranžmanu. Ne znam točno tko je osim spomenutih imena sve bio tamo jer smo veći dio vremena provodili u svojem aranžmanu ili u konkretnim znanstvenim razgovorima. Prisutno društvo u dvorcu bilo je raznoliko: bankari, vlasnici velikih firmi, investitori iz čitavog svijeta, stručnjaci za blockchain i AI tehnologiju. Definitivno smo bili 'autsajderi' u navedenom okruženju - zaključuje Pavelić.

Švicarske banke

Nikolić u jednom od mnogobrojnih mailova koje šalje Epsteinu, u ljeto 2011., piše kako "smišlja planove za ovo ljeto", pita Epsteina je li opcija njegov dolazak u Hrvatsku. "Najbolja opcija za obilazak obale i različitih mjesta je brod. Također, moramo početi planirati posjet nekim modnim agencijama", piše Nikolić. U mailu iz studenog 2014. piše Epsteinu i ovo: "Gotovo svi ljudi koje znam u Hrvatskoj imaju bankovni račun u Švicarskoj. Također, puno kompanija u Hrvatskoj koristi švicarski račun - čudno ali istinito. Nažalost ili na sreću, to je bio razlog zbog kojeg su mnogi završili u stečaju - svi su uzeli velike kredite u švicarskim francima, a kad je franak snažno ojačao, mnogi su propali", piše Nikolić usred velike krize sa švicarskim frankom u Hrvatskoj.

Epstein je, naime, bio postavio pitanje: "Možeš li pitati prijatelja zašto šaljem novac švicarskoj kompaniji koju ne znam? Čudno?".

Jeffrey Epstein je, kako piše Večernji list, u jesen 2014. ozbiljno pregovarao o kupnji brzog vojnog broda OLIMP M-46 u Hrvatskoj, a prodavatelji su bili na neki način povezani s Hrvatskom vojskom. Sve se odvijalo putem posrednika, uz vrlo osjetljiv vojni kontekst. Brod, koji nosi nadimak “morska munja”, potpuno je razvijen u Hrvatskoj. Jedna je to od informacija koje se ističu u novoobjavljenim dokumentima o Epsteinu, a povezuju ga s Hrvatskom. Korespondencija o kupnji plovila počinje sredinom listopada 2014., kad Epstein u mailu izražava interes za brze gumene brodove. Kao i uvijek, piše kratkim, eliptičnim rečenicama: “Doran fast rib, 40 stopa”. Boris Nikolić ga povezuje sa Zoranom Kovačem iz Zagreba, predstavljajući ga kao osobu koja se bavi brodovima i ima kontakte u Hrvatskoj.

Epsteinu su, kako je objavio Večernji list, nudili vojni brod, star oko pet godina, s približno 300 radnih sati. “Možemo ga dobiti za manje od pola cijene. Puna cijena počinje od 485.000 eura”, piše u jednome mailu u kojem ga upozoravaju da postoji interes grčke vojske i da treba reagirati brzo. U istome mailu navodi da brod “nije namijenjen civilnoj uporabi ni prodaji, ali kako ide u Sjedinjene Države, pristali su na prodaju”.

