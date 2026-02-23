Pad britanskog lorda: Javnost zgrozili ljigavi mailovi koje je slao Epsteinu. 'Njam, njam...'

Prije samo šest mjeseci Peter Mandelson činio se nedodirljivim kao veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva u SAD-u, jednoj od najcjenjenijih pozicija u britanskoj diplomaciji. Kao "čovjek u Washingtonu", činilo se da je Mandelson iskoristio svoju vještinu umrežavanja, naučenu tijekom godina kao ministar u vladi i europski povjerenik, kako bi osigurao dobar odnos s nepredvidivom Trumpovom administracijom. Smatrali su ga ključnim u osiguravanju relativno povoljnog američkog trgovinskog sporazuma za UK. Također je bio utjecajan glas u laburističkoj politici, blizak premijeru i njegovom unutarnjem krugu, posebice svom prijatelju i štićeniku Morganu McSweeneyju, tadašnjem Starmerovom šefu kabineta.

Mandelsonovo uhićenje u ponedjeljak označava jedan od najbržih i najstrmijih padova ikad viđenih u britanskom javnom životu.

Sve je počelo kada su američki zakonodavci objavili neke od Epsteinovih e-mailova u rujnu 2025. godine. U jednom pismu iz 2003. Mandelson je Epsteina nazvao "svojim najboljim prijateljem". U rođendanskoj poruci opisao ga je kao "inteligentnog i oštroumnog čovjeka". Detaljno je opisao ono što se činilo kao bliska veza i spomenuo Epsteinove "'zanimljive' prijatelje". Mandelsonova poruka o Epsteinu dodala je: "Ponekad te iznenadi na nekim dalekim mjestima... Ili u jednom od svojih veličanstvenih domova koje voli dijeliti s prijateljima (njam njam)... Ali gdje god bio na svijetu, on ostaje moj najbolji prijatelj!"

Foto: Reuters/DOJ

E-mail koji je Mandelson poslao Epsteinu 2008. godine navodi da će se "boriti za prijevremeno puštanje" dok se osramoćeni financijer suočavao s optužbama za poticanje na prostituciju. Mandelson se branio i rekao da žali što je ikada upoznao Epsteina.

​- Oslanjao sam se na uvjeravanja o njegovoj nevinosti koja su se kasnije pokazala užasno lažnima - rekao je za BBC.

No, za The Sun je priznao da će vjerojatno isplivati još "neugodnih" poruka upućenih Epsteinu.

Keir Starmer je u početku podržao Mandelsona usprkos tvrdnjama Kemi Badenoch da je njegova pozicija veleposlanika neodrživa. Na sjednici parlamenta desetog rujna, Starmer je izjavio da ima puno povjerenje u Mandelsona. No, samo dan kasnije, smijenio ga je zbog poruka s Epsteinom. Objašnjavajući taj potez, Ministarstvo vanjskih poslova je navelo da poruke pokazuju kako je "dubina i opseg odnosa Petera Mandelsona s Jeffreyjem Epsteinom bitno drugačiji od onoga što je bilo poznato u vrijeme njegovog imenovanja".

Međutim, još u lipnju 2023. The Guardian je izvijestio kako je izvještaj JP Morgana pronašao dokaze da je Mandelson boravio u Epsteinovoj gradskoj kući na Manhattanu 2009. dok je Epstein bio u zatvoru.

Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS

Kako je Mandelson i sam nagovijestio, uslijedilo je još gore. E-mailovi objavljeni u rujnu sugerirali su da je bio u kontaktu s Epsteinom do 2010. godine. No, u studenom su novi e-mailovi koje je objavio nadzorni odbor američkog Zastupničkog doma pokazali da je ostao u bliskom kontaktu s Epsteinom najmanje do 2016. godine. U prosincu 2025., kako je sve više e-mailova izlazilo na vidjelo, Mandelson je izjavio kako misli da je bio pošteđen saznanja o Epsteinovim zločinima jer je homoseksualac.

U siječnju ove godine, američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je tri milijuna Epsteinovih dokumenata. Oni su otkrili da je Epstein poslao tisuće funti putem bankovnih transfera Mandelsonu i njegovom partneru, a sada suprugu, Reinaldu Avili da Silvi. Novac je poslan u rujnu 2009., otprilike dva mjeseca nakon što je Epstein pušten iz zatvora. U intervjuu s Laurom Kuenssberg s BBC-ja u siječnju 2026., Mandelson je u početku odbio ispričati se za svoje prijateljstvo s Epsteinom, navodeći da "nije kriv" i da nije znao za razmjere Epsteinovih zločina. Nakon snažne reakcije javnosti na njegove izjave, Mandelson se ipak ispričao zbog svojih veza s Epsteinom.

Optužbe za odavanje tajni i konačni krah

Najnovija serija e-mailova iz američkog Ministarstva pravosuđa također je sugerirala da je Mandelson prosljeđivao tržišno osjetljive informacije Epsteinu dok je služio u vladi Gordona Browna kao ministar trgovine. U e-mailu iz 2009. Mandelson je rekao Epsteinu da se Ministarstvo financija "opire" potencijalnim novim porezima na bonuse bankara. Dva dana kasnije, Epstein je pitao treba li Jamie Dimon iz JP Morgana nazvati ministra financija, Alistaira Darlinga. U odgovoru, Mandelson je rekao da bi trebao "blago zaprijetiti" ministru. Drugi e-mail iz 2009. čini se kao da Epsteinu daje informaciju o imovini vrijednoj 20 milijardi funti koju je britanska vlada namjeravala prodati. Također je unaprijed obavijestio Epsteina o ostavci Gordona Browna s mjesta premijera 2010. godine.

Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS

Ova su otkrića razbjesnila Browna i druge. Pišući za Guardian, bivši premijer je rekao da su ona "izdaja svega za što se zalažemo kao zemlja". Ministar za lokalnu samoupravu Steve Reed rekao je da Mandelson ima "moralnu obvezu" svjedočiti pred američkim Kongresom o onome što je znao o Epsteinu. Suočen sa sve većim pritiskom, Mandelson je prvog veljače podnio ostavku na članstvo u Laburističkoj stranci. Također su se pojavili široko rasprostranjeni pozivi da mu se oduzme titula lorda. Tjedan dana kasnije, osmog veljače, McSweeney je podnio ostavku na mjesto Starmerovog šefa kabineta. U pokušaju da smanji pritisak sa Starmera, McSweeney je rekao da preuzima punu odgovornost za Mandelsonovo imenovanje za veleposlanika.

Prošlog tjedna, Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je pod sumnjom za zlouporabu položaja dok je bio trgovinski izaslanik. Upravo je Mandelson osigurao tadašnjem princu Andrewu taj posao 2001. godine, prema njegovom biografu Andrewu Lownieju. Danas je Mandelson uhićen pod sumnjom za isto kazneno djelo. On poriče bilo kakvu krivnju. Prva serija Epsteinovih e-mailova koštala je Mandelsona posla. Posljednja bi ga mogla koštati slobode.