'Masirala sam golog Andrewa u Buckinghamskoj palači. Platili su mi 85 eura, evo što je tražio'

Andrew Mountbatten-Windsor, osramoćeni bivši princ, uživao je u privatnoj masaži gol u spavaćoj sobi u Buckinghamskoj palači, a sve je plaćeno čekom iz palače, otkriva Daily Mail. Profesionalnu maserku Monique Giannelloni uveo je u službenu rezidenciju pokojne kraljice nakon što mu ju je preporučila Ghislaine Maxwell.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:18 Andrew Mountbatten-Windsor | Video: 24sata/Reuters

Gospođa Giannelloni tvrdi da su je pustili u palaču bez ikakvih sigurnosnih provjera prije nego što su je odveli u Andrewovu sobu. Tamo se, kako navodi, Andrew pojavio iz kupaonice potpuno gol i legao na stol za masažu. Južnoafrička maserka dostavila je Mailu račun koji pokazuje da je Buckinghamska palača podmirila račun od 75 funti (otprilike 85 eura) izravno s računa banke Coutts, koju koristi kraljevska obitelj. Masaža se dogodila u lipnju 2000. godine, nekoliko mjeseci prije nego što je tadašnji vojvoda od Yorka postao britanski trgovinski izaslanik 2001. godine. Tu je ulogu obnašao do 2011., kada je bio prisiljen odstupiti zbog prijateljstva s osuđenim pedofilom i milijarderom Jeffreyjem Epsteinom.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Govoreći ekskluzivno za Mail, gospođa Giannelloni je ispričala detalje.

​- Došla sam u sobu i Andrew je stajao ondje u ogrtaču. Nakon što je rekao 'Zdravo', nestao je u kupaonici i vratio se potpuno gol.

​- Skrenula sam pogled, bilo mi je prilično neugodno - dodala je.

Gospođa Giannelloni kaže da, osim početne neugodnosti, nije imala problema tijekom masaže te da je tadašnji vojvoda bio "vrlo drag i pravi džentlmen". Tražio je da prilikom masaže bude gol.

​- Bila sam toliko nervozna što se nalazim u Buckinghamskoj palači da sam samo automatski radila ono što znam. Ako je bilo nečeg neprimjerenog, zapravo se ne sjećam da sam to primijetila, osim činjenice da je vrlo brzo skinuo ručnik.

​- Ne mogu reći ništa loše o princu Andrewu na temelju svog iskustva tog dana. Masirala sam ga samo jednom - zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Andrewa uhitili na rođendan. Čeka ga zatvorska ćelija samo s krevetom i wc školjkom | Video: 24sata/reuters

Maserka kaže da ju je s Andrewom upoznala Maxwell, koja je nekako došla do njezinih kontakt podataka.

​- Prvo me nazvala tajnica Ghislaine Maxwell iz New Yorka. U to sam vrijeme imala mnogo visokoprofilnih klijenata i sve je išlo usmenom preporukom, tako da nemam pojma kako je uopće došla do mog broja. Htjela je kasnu noćnu masažu, ali rekla sam joj da to ne radim, pa sam otišla sljedećeg jutra.

Foto: Phil Noble/REUTERS

​- Kad sam stigla, Jeffrey Epstein je također cijelo vrijeme bio u sobi i razgovarali su o kupnji nekog otoka za oko dvadeset milijuna funti (oko dvadeset i tri i pol milijuna eura), što mi je bilo vrlo čudno, a bilo je i neugodno što Epstein samo stoji tamo - ispričala je.

Tijekom jednog od dva tretmana koja je gospođa Giannelloni imala s Maxwell, ozloglašena suradnica pedofila rekla joj je: "Upoznat ću te s nekim slavnijim od Boga." Ubrzo nakon toga, gospođa Giannelloni primila je poziv od osoblja vojvode od Yorka s molbom da dođe u palaču na dogovoreni termin.

​- Kad sam dobila poziv od ureda vojvode od Yorka, odmah sam pomislila na Ghislaine zbog onoga što je rekla. Nisam znala tko su Ghislaine ili Epstein. Očito sam znala za princa Andrewa, ali u to vrijeme nisam imala pojma o njihovim vezama niti u što su bili upleteni.

Troškovi na račun poreznih obveznika

Ova otkrića dolaze u vrijeme kada su dva bivša državna službenika, zviždača, ustvrdila da su računi za Andrewove masaže i luksuzna putovanja tijekom njegovih inozemnih boravaka kao trgovinskog izaslanika nacije tiho prebačeni na teret poreznih obveznika. Službenici Whitehalla navodno su ostali užasnuti Andrewovom prekomjernom potrošnjom na letove, hotelske sobe i troškove koji su uključivali spa tretmane tijekom desetljeća na toj prestižnoj poziciji. Ove tvrdnje u potpunoj su suprotnosti s prethodnim izjavama Buckinghamske palače, koja je inzistirala, dok se Andrewov mandat bližio kraju 2011., da je on plaćao "sve osobne troškove" tijekom službenih putovanja.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Jedan bivši državni službenik rekao je da je bio toliko zgrožen što javnost plaća račun za Andrewovo ugađanje da je pokušao blokirati plaćanje za "usluge masaže", ali su ga nadređeni nadglasali.

​- Mislio sam da je to pogrešno... Rekao sam da to ne smijemo platiti, ali na kraju smo ipak platili - rekao je o zahtjevu koji je uslijedio nakon Andrewova posjeta Bliskom istoku.

Drugi izvor, bivši visoki dužnosnik Whitehalla koji je nadzirao financije u tom području, potvrdio je da je također vidio slične troškove za Andrewova putovanja. Za BBC je izjavio da je bio šokiran razmjerima Andrewove raskošne potrošnje kao izaslanika, uključujući pretjerane letove i nerazuman broj hotelskih soba i troškova za njegovu pratnju.

​- Nisam mogao vjerovati... bilo je kao da to nije pravi novac, nisu trošili ništa od svog novca - rekao je visoki dužnosnik.

Nije prvi put da se pojavljuju optužbe o masažama bivšeg člana kraljevske obitelji dok je bio na dužnosti izaslanika. Tijekom službenog putovanja u Indoneziju 2011., tadašnji princ uživao je u boravku od 1400 eura po noćenju u hotelu Shangri-La i primao masaže s laticama ruže od osoblja u Jakarti.

Princ Andrew, čija je ljubav prema luksuznim putovanjima i privatnim zrakoplovima zaslužila nadimak "Air Miles Andy", pod istragom je zbog zlouporabe položaja u javnoj službi zbog optužbi da je iskorištavao svoju ulogu kako bi odavao povjerljive informacije pedofilu Jeffreyju Epsteinu i drugim bogatim kontaktima. Prethodno je negirao bilo kakvu krivnju u vezi sa svojim prijateljstvom s Epsteinom.