Epsteinovim žrtvama je dosta. Slažu svoju listu imena: Znamo poimence tko je tamo bio

Žrtve Jeffreyja Epsteina podijelile su emotivna svjedočanstva o seksualnom zlostavljanju dok su govorile na stubama američkog Kongresa i pozvale zakonodavce da objave više dosjea o osuđenom seksualnom prijestupniku.

Jedna od žena, Lisa Phillips, izjavila je kako je grupa počela sastavljati povjerljivu listu Epsteinovih suradnika za koje tvrde da su bili uključeni u zlostavljanja.

- Mi ćemo povjerljivo sastaviti imena za koja svi znamo da su redovito bila dio Epsteinovog svijeta. To će napraviti preživjeli za preživjele - rekla je za BBC. Događaj su organizirali američki zakonodavci koji traže da se više dokumenata iz istrage o Epsteinu javno objavi. Tijekom dvosatne konferencije za medije u srijedu, devet žena koje optužuju Jeffreyja Epsteina detaljno je opisalo svoja iskustva i zlostavljanja od strane osramoćenog financijaša.

Foto: Jonathan Ernst

Lisa Phillips pozvala je Ministarstvo pravosuđa da objavi sve dokumente i informacije koje posjeduje iz istrage, dodavši da se mnoge žrtve boje posljedica ako same javno iznesu imena.

Odvjetnik žrtava dodao je da ih je strah tužbi ili napada jer ih „nitko nije zaštitio prvi put“. Marina Lacerda, koja je prvi put javno istupila, rekla je da je radila za Epsteina od svoje 14. do 17. godine, kada je Epstein odlučio da je „prestara“.

- Bila sam jedna od desetaka djevojčica koje osobno poznajem, a koje su bile prisiljene ulaziti u Jeffreyjevu vilu... u New Yorku dok smo još bile djeca - rekla je.

- Prijateljica iz susjedstva rekla mi je da mogu zaraditi 300 dolara ako dam masažu nekom tipu. Od posla iz snova postalo je najgora noćna mora - rekla je Lacerda, vidno emotivna. Liz Stein, koja je tužila Epsteina i Ghislaine Maxwell, a danas radi kao mentorica za žrtve i savjetnica za politike, rekla je za BBC da je govorila na prosvjedu ispred Kapitola kako bi „humanizirala žrtve“, jer je umorna od toga da ih se ignorira.

„Važno je da svi zapamtimo da je ovo zločin. To je zločin seksualne trgovine ljudima. Ovo nije političko pitanje, ali ga se politizira zbog ljudi koji su u to uključeni,“ rekla je Stein.

Annie Farmer, 46, izjavila je na skupu da je sa 16 godina odvedena u New Mexico kako bi provela vikend s Epsteinom. Rekla je da je i njezina sestra bila odvezena tamo te da je prijavila zlostavljanje, ali se ništa nije dogodilo.

Foto: Jonathan Ernst

„Još uvijek ne znamo zašto ta prijava nije bila ozbiljno istražena, niti zašto su Epstein i njegovi suradnici smjeli naštetiti stotinama, ako ne i tisućama, djevojaka i mladih žena,“ rekla je.

Chauntae Davies odgovorila je na pitanje o odnosu između Trumpa i Epsteina, rekavši da je seksualni prijestupnik „najviše volio hvaliti se da je jako dobar prijatelj s Donaldom Trumpom“.

„Imao je uokvirenu fotografiju njih dvojice na svom stolu,“ rekla je.

Međutim, tijekom panel rasprave NBC-ja s grupom preživjelih u utorak, nijedna žena nije rekla da je ikada vidjela ili čula da je Trump učinio nešto neprimjereno u vezi s Epsteinom. Trump je bio prijateljski s Epsteinom, ali je izjavio da su se posvađali početkom 2000-ih jer mu je Epstein uzimao zaposlenike iz wellness centra na njegovom golf klubu na Floridi.

„Ovo je demokratska prijevara koja nikad ne prestaje,“ rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu u srijedu kada su ga pitali o konferenciji za medije.

Rekao je da „nikad nitko nije zadovoljan“ objavljenim dokumentima, dodavši da je cijela tema samo odvraćanje pažnje od njegovih postignuća u uredu.

„Mislim da je ovo stvarno dovoljno,“ rekao je Trump.

U utorak navečer, Odbor za nadzor Zastupničkog doma objavio je 33.000 stranica i nekoliko videozapisa koje su pribavili sudskim nalogom upućenim Ministarstvu pravosuđa. Ipak, većina tih dokumenata već je bila dostupna javnosti.

Vodeći demokrat u odboru, Robert Garcia, rekao je: „Nemojte se zavaravati.“

Foto: Elizabeth Frantz

„Nakon pažljivog pregleda, demokrati u Odboru za nadzor utvrdili su da je 97% dokumenata koje smo dobili od Ministarstva pravosuđa već bilo javno dostupno.“

„Nema ni spomena nikakvog popisa klijenata, niti bilo čega što bi povećalo transparentnost ili pravdu za žrtve.“

Objava u utorak uslijedila je nakon prošlomjesečne publikacije transkripta intervjua Ministarstva pravosuđa s Ghislaine Maxwell, osuđenom trgovkinjom ljudima i Epsteinovom suučesnicom.

U transkriptima – koji broje 300 stranica, od kojih su neke znatno redigirane – Maxwell je rekla da, iako vjeruje da su Trump i Epstein bili prijateljski u društvenim situacijama, ne misli da su bili bliski prijatelji.

Dva člana Zastupničkog doma, republikanac Thomas Massie iz Kentuckyja i demokrat Ro Khanna iz Kalifornije, pokušavaju iznuditi glasanje kako bi se Ministarstvo pravosuđa prisililo da objavi sve dokumente u slučaju.

U srijedu su prikupljali potpise i trebat će im podrška 218 zastupnika kako bi uspjeli – što znači da im treba šest glasova republikanaca.

„Sramotno je da se ovo naziva prijevarom. Ovo nije prijevara,“ rekao je Massie. „Ovo su stvarne žrtve stvarnog kriminalnog poduhvata, a počinitelji se štite jer su bogati i moćni.“

Bijela kuća i republikanski čelnici u Kongresu protive se potpunoj objavi svih dokumenata, tvrdeći da bi to moglo ugroziti identitete nevinih osoba.