'TUŽAN I ZABRINUT'

Erdogan: Američko-izraelski napadi krše suverenitet Irana!

Piše HINA,
Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

U govoru u Istanbulu Erdogan je neprihvatljivima nazvao i napade Irana na zaljevske zemlje i upozorio da bez suzdržanosti i diplomacije regiji prijeti opasnost od spirale nasilja.

Admiral

Turski predsjednik Tayyip Erdogan u subotu je rekao da američko-izraelski napadi na Iran krše suverenitet te zemlje i ugrožavaju mir iranskog naroda, dodajući da je tužan i zabrinut. 

Pozvao je na hitno djelovanje da bi se spriječilo daljnje krvoproliće, dodajući da će Ankara ubrzati diplomatske napore kako bi se postiglo primirje i oživjeli pregovori. 

Turska, NATO članica koja graniči s Iranom, ranije ovaj tjedan rekla je da se protivi bilo kakvoj vojnoj intervenciji u Iranu. Ankara je bila u kontaktu s obje strane kako bi deeskalirala napetosti, pozivajući na mirno rješenje spora diplomatskim putem.

Ovdje pratite sve oko situacije u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

