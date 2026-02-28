Erdogan: Američko-izraelski napadi krše suverenitet Irana!

Turski predsjednik Tayyip Erdogan u subotu je rekao da američko-izraelski napadi na Iran krše suverenitet te zemlje i ugrožavaju mir iranskog naroda, dodajući da je tužan i zabrinut.

U govoru u Istanbulu Erdogan je neprihvatljivima nazvao i napade Irana na zaljevske zemlje i upozorio da bez suzdržanosti i diplomacije regiji prijeti opasnost od spirale nasilja.

Pozvao je na hitno djelovanje da bi se spriječilo daljnje krvoproliće, dodajući da će Ankara ubrzati diplomatske napore kako bi se postiglo primirje i oživjeli pregovori.

Turska, NATO članica koja graniči s Iranom, ranije ovaj tjedan rekla je da se protivi bilo kakvoj vojnoj intervenciji u Iranu. Ankara je bila u kontaktu s obje strane kako bi deeskalirala napetosti, pozivajući na mirno rješenje spora diplomatskim putem.

