EKSPLOZIJE U GRADU

Hrvatica iz Dubaija za 24sata: 'Ljudi su zabrinuti, upozoravaju nas da ostanemo u stanovima'

Piše Franjo Lepan,
Nekoliko država u regiji hitno je zatvorilo svoje nebo za civilni promet zbog opasnosti od raketnih udara i vojnih operacija

Admiral

​Nikada nisam vidjela toliko ljudi u trgovinama. Kupuju uglavnom kućne potrepštine, najviše vodu. Vlasti i dalje upozoravaju da ostanemo u stanovima, da se se ne zadržavamo na otvorenom prostoru. Prije par sati bio je još jedan napad projektilima, uglavnom padaju na vojne baze. Na licima ljudi vidi se zabrinutost zbog novonastale situacije. Zvuk i eksplozije koje čujemo još više teško padaju nama koji smo to nedavno preživjeli, mislila sam da ću tu strahotu zaboraviti, ali sada sam ponovo s tim suočena, rekla je Požežanka Ana koja trenutačno živi u Dubaiju.

Trenutačna situacija sa zračnim prometom u zoni dometa iranskih raketa, i šire regije Bliskog istoka, kritična je i obilježena masovnim otkazivanjima letova te zatvaranjem zračnih prostora.

Nakon koordiniranih američkih i izraelskih napada na ciljeve u Iranu rano jutros, zračni promet u regiji doživio je potpuni kolaps. Nekoliko država u regiji hitno je zatvorilo svoje nebo za civilni promet zbog opasnosti od raketnih udara i vojnih operacija. Iran, službeno je zatvorio svoj zračni prostor (OIIX/Tehran FIR) i obustavio sve civilne letove.

UAE, Katar, Irak i Jordan, također su zatvorili ili strogo ograničili svoj zračni prostor kao mjeru predostrožnosti. Izrael, zračni prostor je pod strogim ograničenjima, a letovi u i iz Tel Aviva su uglavnom otkazani. Većina velikih međunarodnih prijevoznika potpuno izbjegava ovo područje. Lufthansa i Air France-KLM obustavili su letove prema Tel Avivu, Bejrutu, Ammanu i Dubaiju. Emirates i Qatar Airways, drastično su smanjili operacije, mnogi letovi koji su bili u zraku u trenutku napada preusmjereni su ili vraćeni u polazišta. Indijske i kazahstanske kompanije, Air India, Air Astana, otkazale su sve letove za Bliski istok do daljnjega.

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) izdala je bilten o zonama sukoba (CZIB) koji vrijedi do 2. ožujka 2026. On obuhvaća zračne prostore Bahreina, Irana, Iraka, Izraela, Jordana, Kuvajta, Libanona, Omana, Katara i UAE. Glavni rizici uključuju. Opasnost da sustavi protuzračne obrane zamijene civilne zrakoplove za vojne ciljeve. Opasnost od pada ostataka raketa nakon presretanja, već je zabilježen jedan smrtni slučaj od krhotina u UAE. Široko rasprostranjeno elektroničko ratovanje koje ometa navigacijske sustave zrakoplova. Nebo iznad Irana i Iraka je na radarskim kartama (poput Flightradara24) gotovo potpuno prazno "blank zone". Letovi između Europe i Azije sada se preusmjeravaju na duže i skuplje rute preko Egipta i Saudijske Arabije, koja još uvijek drži otvorene južne koridore, ali uz pojačan oprez.

Ovdje pratite sve oko situacije u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

