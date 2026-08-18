Erdogan pozvao Trumpa na prestanak napetosti s Iranom: 'Mi podržavamo ove pregovore'

Turski predsjednik Tayyip Erdogan i njegov američki kolega Donald Trump telefonski su razgovarali tijekom ponedjeljka, izjavilo je tursko predsjedništvo.

Po tim je izvorima Erdogan pozvao Trumpa da nastavi pregovore s Iranom kako bi se smanjile napetosti između te dvije zemlje te je ponudio punu podršku Ankare u mirovnim naporima.

Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO savezu i graniči s Iranom, više je puta pozvala na prekid rata između dvije zaraćene strane.

„Erdogan je izjavio da je od velike važnosti učiniti maksimum diplomacije u vezi s napetostima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, da se nadamo da će se razgovori nastaviti i da će Turska i dalje podržavati mirovne napore“, priopćilo je predsjedništvo.

Tursko predsjedništvo je dodalo da su dvojica predsjednika razgovarali i o ratu u Gazi, obrambenom paktu kojeg su zajednički potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan te o bilateralnim vezama.