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DIPLOMATSKI ODNOSI

Erdogan pozvao Trumpa na prestanak napetosti s Iranom: 'Mi podržavamo ove pregovore'

Piše HINA,
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Erdogan pozvao Trumpa na prestanak napetosti s Iranom: 'Mi podržavamo ove pregovore'
U.S. President Donald Trump and Turkey's President Tayyip Erdogan hold a joint news conference at the White House in Washington | Foto: Joshua Roberts/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Erdogan je napomenuo američkom predsjedniku da su se počeli jačati izraelski napadi na palestinski narod u Gazi u vrijeme kada je na snagu trebala stupiti druga faza Trumpovog mirovnog plana

Turski predsjednik Tayyip Erdogan i njegov američki kolega Donald Trump telefonski su razgovarali tijekom ponedjeljka, izjavilo je tursko predsjedništvo.

Po tim je izvorima Erdogan pozvao Trumpa da nastavi pregovore s Iranom kako bi se smanjile napetosti između te dvije zemlje te je ponudio punu podršku Ankare u mirovnim naporima.

Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO savezu i graniči s Iranom, više je puta pozvala na prekid rata između dvije zaraćene strane.

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„Erdogan je izjavio da je od velike važnosti učiniti maksimum diplomacije u vezi s napetostima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, da se nadamo da će se razgovori nastaviti i da će Turska i dalje podržavati mirovne napore“, priopćilo je predsjedništvo.

Tursko predsjedništvo je dodalo da su dvojica predsjednika razgovarali i o ratu u Gazi, obrambenom paktu kojeg su zajednički potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan te o bilateralnim vezama.

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