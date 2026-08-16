Trump će smanjiti vojne vježbe s Južnom Korejom: 'Skupe su i šalju neprijateljski signal...'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako će Sjedinjene Države "značajno smanjiti" zajedničke vojne vježbe s Južnom Korejom, navodeći kao razlog svoj "vrlo dobar odnos" sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom.

Njegova odluka dolazi samo dan prije zakazanog početka godišnjih vojnih vježbi "Štit slobode Ulchi" (Ulchi Freedom Shield) i predstavlja odmak od tradicionalne američke vanjske politike prema Sjevernoj Koreji, s čijim se vođom Trump posljednji put osobno sastao 2019. godine.

"Neodgovarajući i neprijateljski signal"

Trump je svoju odluku pojasnio u objavi na društvenoj mreži Truth Social u nedjelju navečer, kritizirajući cijenu i poruku koju vježbe šalju.

"Ove vježbe nisu samo skupe, pri čemu veći dio troškova plaćaju Sjedinjene Američke Države (kao i obično!), već šalju signal koji je potpuno neodgovarajući i neprijateljski", stoji u Trumpovoj objavi.

U istom je tekstu napomenuo kako je Južna Koreja nedavno odbila pridružiti se Sjedinjenim Državama u naporima za "denuklearizaciju" Irana, što je također naveo kao jedan od razloga za svoju odluku.

Oštre reakcije iz Pjongjanga

Iako je Trumpova objava stigla nenadano, napetosti oko vježbi prisutne su već tjednima. Sjeverna Koreja, koja zajedničke manevre SAD-a i Južne Koreje oduvijek smatra provokacijom, u danima koji su prethodili njihovom početku uputila je oštre osude, nazivajući ih "probom za agresivni rat" i prijeteći "odlučnim" odgovorom. Ministarstvo vanjskih poslova u Pjongjangu optužilo je SAD, Južnu Koreju i Japan za kretanje prema formiranju "nuklearnog saveza" te je najavilo jačanje vlastitih sredstava odvraćanja.

Vježbe se ipak održavaju u smanjenom opsegu

Unatoč Trumpovoj objavi, vježbe "Štit slobode Ulchi" ipak su započele u ponedjeljak, a kako izvještava BBC, održavaju se u smanjenom opsegu. Vojni dužnosnici iz obje zemlje potvrdili su kako je smanjenje terenskog dijela vježbi bilo planirano i prije predsjednikove izjave, dijelom i kako bi se izbjeglo dodatno provociranje Pjongjanga. Ovogodišnje vježbe, koje će trajati do 27. kolovoza, okupljaju oko 18.000 južnokorejskih vojnika, a fokus je stavljen na obranu od suvremenih prijetnji poput napada dronovima, ometanja GPS signala i kibernetičkih napada. U scenarije su uključena i saznanja o borbenom iskustvu koje su sjevernokorejski vojnici stekli boreći se u Ukrajini.

Širi geopolitički kontekst

Zajedničke vojne vježbe desetljećima su bile kamen temeljac američko-južnokorejskog savezništva. Međutim, njihovo smanjenje događa se u vrijeme širih geopolitičkih promjena i nove američke obrambene strategije, koja veći naglasak stavlja na Kinu. Ta strategija također poziva saveznike poput Južne Koreje da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu.

Stručnjaci su podijeljeni oko Trumpove odluke. Dok jedni smatraju da smanjenje vježbi može biti koristan diplomatski alat za smirivanje napetosti, drugi izražavaju zabrinutost da bi to moglo potkopati borbenu spremnost savezničkih snaga i oslabiti njihovu sposobnost odvraćanja nuklearno naoružane Sjeverne Koreje.

*uz korištenje AI-ja