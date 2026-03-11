Erdogan: Rat u Iranu mora stati

Turski predsjednik Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da se rat u Iranu mora zaustaviti prije nego što se "zapali" cijela regija i dodao da treba dati šansu diplomaciji. Zračna obrana NATO-a je prošli tjedan presrela dvije iranske rakete nad južnom Turskom gdje se nalaze zračne i radarske baze NATO-a i SAD-a koji su nakon toga pojačane. "Rat treba zaustaviti prije nego što se proširi i zapali cijela regija. Damo li šansu diplomaciji vrlo je vjerojatno da će se to postići", rekao je Erdogan parlamentu. "Uzimajući u obzir osjetljivost trenutka u kojem se nalazimo, naše su riječi vrlo oprezne, naše je djelovanje oprezno kako bi zaštitili Tursku od vatre koja je okružuje", dodao je predsjednik i istaknuo da je Ankara u kontaktu sa svim stranama kako bi se rat okončao.

Turska je nudila posredništvo prije početka američko-izrarelskih napada prije dvanaest dana. Erdogan je otada više puta pozvao da se rat riješi diplomatskim putem, istovremeno upozoravajući da će Turska odgovoriti na svaku prijetnju svojoj nacionalnoj sigurnosti.

Erdogan je kritizirao američke, izraelske i iranske poteze a američko-izraelsku operaciju nazvao "očitim kršenjem" međunarodnog prava. No, kao i većina svjetskih čelnika, nije izrijekom spomenuo američkog predsjednika Donalda Trumpa s kojim je u dobrim osobnim odnosima.

