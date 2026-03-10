U Tursku stiže NATO-ov Patriot

Turska jača svoju protuzračnu obranu nakon ispaljivanja dvaju projektila iz Irana te priprema raspoređivanje protuzračne obrane Patriot.

U sklopu odgovarajućih NATO-ovih mjera sustav protuzračne obrane Patriot bit će raspoređen u istočnoj turskoj pokrajini Malatyji, objavilo je u utorak ministarstvo obrane u Ankari uz pojašnjenje da će to poboljšati obranu zračnog prostora.

U ponedjeljak je članica NATO-a, Turska, drugi put u tjedan dana presrela projektil koji je ispaljen iz Irana na turski teritorij, objavila je službena Ankara. Navodno je dio ostataka pao u južnome Gaziantepu blizu granice sa Sirijom.

Erdoğan telefonom razgovarao s iranskim predsjednikom

Već je prošli tjedan obrambeni sustav NATO-a u turskome pograničnom području s Iranom presreo balistički projektil, čiji su ostaci pali u pokrajini Hatay. Ni u jednom slučaju nitko nije ozlijeđen.

Nepoznato je koje su bile mete projektila. U Turskoj su američki vojnici stacionirani u NATO-ovoj bazi İncirlik na jugoistoku zemlje, uz ostale lokacije u zemlji.

U telefonskom razgovoru s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom iranski predsjednik Masud Pezeškian je negirao da su presretnute rakete iranskog porijekla, rekla je Ankara, a iranska vlada je objavila priopćenje u kojemu stoji da će incident biti istražen.