Erlić: Do kraja godine će biti iskorištena sva sredstva iz omotnice 2014. - 2020.

Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić poručio je u četvrtak da će do kraja godine biti iskorištena sva sredstva iz EU omotnice 2014. - 2020., a kako je iz nje ovjereno i novih 219,4 milijuna eura.

Erlić je na današnjem zatvorenom dijelu sjednice Vlade izvijestio o napretku Hrvatske u iskorištenju sredstava iz dostupnih EU fondova, a kako je istaknuto u priopćenju njegovog ministarstva, Hrvatska vrlo dobro stoji u korištenju svoje prve pune financijske omotnice koju je imala na raspolaganju za programsko razdoblje 2014. . 2020., koje završava krajem ove godine.

"S obzirom na skorašnje zatvaranje omotnice 2014. - 2020., korisnici u ovom trenutku polako privode kraju svoje projekte. Konkretno, to znači da intenziviraju aktivnosti i troškove i prema tijelima u sustavu šalju zahtjeve za nadoknadu sredstava. Valja imati na umu kako račune moraju podnijeti do 31. prosinca, no isplata i pravdanje prema Europskoj uniji, odnosno ovjeravanje, trajat će do lipnja 2024. Ono što nam daje sigurnost da ćemo u predviđenom roku iskoristiti sva sredstva je činjenica da već sada imamo zaprimljenih zahtjeva za nadoknadu sredstava u visini ukupne alokacije“, rekao je Erlić u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Erlić je pohvalio djelatnike sustava i korisnike, rekavši da će njihova ulaganja ostati kao trajna vrijednost u Hrvatskoj. Izvijestio je i kako je RH jučer ovjerila novih 219,4 milijuna eura, uz dosad ovjerenih 8,5 milijardi eura koje je Europska komisija već doznačila u državni proračun.

Zajedno sa sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatska je ukupno u plusu 11,9 milijardi eura, što je razlika između uplaćenih sredstava i participacije u EU proračunu, priopćeno je.