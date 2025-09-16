Erlić posjetio novi azil u Zadru: 'Moći će zbrinuti 200 životinja, a vrijedi čak 2,4 milijuna eura'

Sklonište za napuštene životinje Zadarske županije, koje je dvije godine od potpisivanja ugovora o gradnji nedavno dobilo i uporabnu dozvolu, posjetili su u utorak gradonačelnik Zadra Šime Erlić te župan Josip Bilaver koji je rekao da ukupna vrijednost projekta iznosi oko 2,4 milijuna eura. Azil se prostire na oko 47.000 metara četvornih, a moći će zbrinuti oko 200 životinja.

- Drago mi je da smo došli u fazu kada možemo reći da je azil gotov - ustvrdio je Bilaver.

Za gradnju azila Zadarska županija osigurala je 2,1 milijun, Grad Zadar 300.000 eura, a župan najavljuje i sadnju dodatnog zelenila oko objekta kako bi se ublažile visoke temperature u ljetnim mjesecima.

- Županija je već donijela odluku o sistematizaciji radnih mjesta, prema kojoj je predviđeno pet djelatnika, a u tijeku je i priprema natječaja za izbor ravnatelja ustanove - najvio je Bilaver te dodao da se uskoro očekuje i dozvola Ministarstva poljoprivrede za početak rada.

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić istaknuo je da će grad nastaviti sudjelovati i u fazi upravljanja azilom jer je „zajednički cilj da se stvore što bolji uvjeti za udomljavanje, ali i za svakodnevni život životinja dok čekaju nove obitelji.“

Vjeruje, kazao je, da bi preseljenje životinja moglo početi već do kraja godine. Projekt Skloništa za životinje Zadarske županije počeo se pripremati prije desetak godina u Gradu Zadru, zemljište je između prigradskih naselja Briševa i Bokanjca darovala je država. U projektnu dokumentaciju uloženo je 70.000 eura, a prije početka gradnje trebalo je dobiti suglasnosti jedinica lokalne samouprave te sagraditi pristupnu cestu.