Otkrili ilegalni zoološki vrt u Španjolskoj: Putem interneta 'dilali' 150 ugroženih životinja

Foto: Guardia Civil

Istražitelji su naveli da su osumnjičenici životinje držali iz hobija, ali i s jasnom namjerom prodaje. Tržišna vrijednost svih zaplijenjenih životinja procijenjena je na više od 70.000 eura...

U Nulesu na istoku Španjolske, policija je otkrila ilegalni zoološki vrt s čak 150 egzotičnih životinja koje pripadaju 56 različitih vrsta. Cijela operacija razotkrivena je nakon što su dvojica muškaraca pokušala prodati ugrožene životinje putem oglasa na internetu. Kako prenosi Daily Mail, istraga je trajala nekoliko mjeseci prije nego što su vlasti odlučile djelovati.

Policijska istraga započela je prije nekoliko mjeseci, kada su agenti primijetili sumnjive oglase za prodaju egzotičnih životinja na društvenim mrežama. Među ponuđenim vrstama nalazile su se azijske vidre, dikobrazi, merkati i klokani, što je odmah izazvalo sumnju.

Daljnjom istragom otkriveni su i videozapisi na kojima se jedan od uzgajivača pojavljuje s leopardima, sovama i ljamama, dodatno potvrđujući razmjere ilegalnih aktivnosti. Agentima je postalo jasno da se ne radi o izoliranom slučaju, već o organiziranom pothvatu.

Nakon prikupljanja dokaza, pripadnici španjolske Guardia Civil pretražili su nekoliko parcela i skladišta povezanih s osumnjičenicima. Otkrili su da dvojica muškaraca, stari 30 i 35 godina, nisu posjedovali nikakve dozvole - ni za uzgoj ni za vođenje zoološkog vrta.

Popis zaplijenjenih životinja bio je impresivan i uključivao je zebru, dva tukana, dva servala, šest turaka (govedo), tri mungosa, devu, pet sova, tri makao papige, od kojih su dvije prijavljene kao ukradene, i brojne druge vrste poput agutija, kinkadžua i dikobraza.

Istražitelji su naveli da su osumnjičenici životinje držali iz hobija, ali i s jasnom namjerom prodaje. Tržišna vrijednost svih zaplijenjenih životinja procijenjena je na više od 70.000 eura.

Foto: Guardia Civil

Iako su životinje držane u kavezima, utvrđeno je da su bile u dobrom stanju i "dobro zbrinute". Nijedna od njih nije bila službeno registrirana, što je ključni prekršaj u posjedovanju zaštićenih vrsta.

Protiv dvojice muškaraca pokrenut je postupak zbog trgovine zaštićenim životinjama i krijumčarenja, a slučaj će voditi sud u Nulesu. Pukovnik Martínez Ros iz zapovjedništva Civilne garde u Valenciji naglasio je da su u ovom ilegalnom centru pronađene ne samo zaštićene, već i druge vrste s različitim stupnjevima zaštite.

Foto: Guardia Civil

Životinje su službeno zaplijenjene, ali će privremeno ostati pod nadzorom vlasnika dok se ne dogovori njihov premještaj u ovlaštene zoološke vrtove i centre za zaštitu životinja diljem zemlje. 

