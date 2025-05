Erlić pozvao institucije da riješe problem nevažećih listića

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zadra Šime Erlić komentirao je u četvrtak problem s nevažećim listićima nakon prvoga kruga izbora i pozvao institucije da donesu pravorijek oko broja glasova i mandata u Gradskom vijeću Zadra, na što se HDZ neće žaliti, bez obzira na to kakav ishod bio. Neka se transparentno, uvidom u sve podatke, u sve glasačke listiće, svih stranaka, utvrdi koliko na kraju ima važećih i nevažećih listića, kazao je Erlić i dodao da će on „biti prvi koji će čestitati gospodinu Robertu Modriću ako se utvrdi da on ima taj mandat“.

Mi tada nećemo imati 13 nego 12 mandata i sve je u redu. Mi nemamo problem s tim, poručio je.

HDZ je, napomenuo je, razgovarao s pravnicima i tijelima stranke i donio odluku da neće pokretati nikakve daljnje pravne radnje po tom pitanju, bez obzira kakva će biti odluka Županijskog izbornog povjerenstva, Ustavnog suda ili nekog trećeg.

Želimo da se izborni rezultat realizira i da bude javan, jasan i transparentan, istaknuo je i optužio protukandidata Daniela radetu i SDP da koriste situacije za napad na institucije, ovisno o tome ide li im odluka u prilog ili ne.

To nije dobro ni za demokraciju niti za povjerenje u izbore. Apeliram stoga da se ova situacija napokon okonča i da znamo koji je službeni rezultat izbora prije drugoga kruga, kaže Erlić.