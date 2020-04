Erste banka počela s mjerama: Građanima lakše do 6 mjeseci

Erste banka u srijedu je objavila da je započela s primjenom mjera za olakšavanje trenutačne situacije građanima i tvrtkama, a mjere se odnose na privremenu obustavu aktivacije instrumenata prisilne naplate, odgodu otplate kredita te novo financiranje poslovnih subjekata u vidu kredita za likvidnost i radni kapital.

- Na temelju zaključka Vlade i preporuka Hrvatske narodne banke Erste banka prilagodila je svoje poslovanje te započela s primjenom mjera kojima je cilj pomoći građanima i poslovnim subjektima da lakše prebrode negativne utjecaje povezane s epidemijom koronavirusa ili posljedicama potresa u Zagrebu - navodi se u priopćenju.

Mjere se odnose na privremenu obustavu aktivacije instrumenata prisilne naplate, odgodu otplate kreditnih obveza te novo financiranje u vidu kredita za likvidnost i radni kapital, namijenjeno poslovnim subjektima.

Obustava aktivacije instrumenata osiguranja do kraja lipnja

Tako će Erste banka do 30. lipnja ove godine privremeno obustaviti aktivaciju novih instrumenata osiguranja za naplatu nepodmirenih dospjelih dugovanja nastalih nakon 31. prosinca 2019. Ta mjera, tzv. "stand stilla", kako navode, vrijedit će za sve klijente banke, građane i tvrtke.

Osim toga, Erste će privremeno ukinuti i obračun zateznih kamata na dugovanja koja imaju dospijeće u razdoblju od 31. ožujka do 30. lipnja 2020. godine.

Dodatno, banka će iznimno u travnju otplatu anuiteta i rata s tekućih računa, za građane koji imaju ugovorenu tu opciju, umjesto 1. travnja provesti 9. travnja. Tu će iznimku, kako obrazlažu, provesti kako bi klijentima koji su financijski pogođeni trenutačnom situacijom omogućila da u tom razdoblju podnesu zahtjev za odgodom plaćanja, ako za to imaju osnovu.

Odgoda otplate kredita do najviše šest mjeseci

- Svojim klijentima, građanima i poslovnim subjektima koji su dosad uredno podmirivali svoje obveze, no čiji su prihodi i poslovanje pogođeni utjecajem trenutačnih okolnosti povezanih s epidemijom koronavirusa ili posljedicama potresa u Zagrebu, banka će omogućiti brzu i jednostavnu mjeru - odgodu otplate kreditnih obveza u trajanju od tri do najviše šest mjeseci, s rokom isteka najkasnije do 1. listopada 2020. godine - navode iz te banke.

Ističu i kako odgoda plaćanja, posebice kada su u pitanju građani, podrazumijeva i mogućnost da klijent u tom razdoblju ne plaća glavnicu kredita ni pripadajuće obračunate redovne kamate, a za njezino korištenje neće se naplaćivati naknada.

- Važno je naglasiti da se za korištenje ove mogućnosti, klijenti trebaju javiti banci. Ovisno o utjecaju okolnosti izazvanih krizom, banka će donijeti odluku o odobravanju odgode plaćanja za svakog pojedinog klijenta - poručuju iz Erste banke.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tijekom trajanja odgode otplate kredita banka će u izravnoj komunikaciji s građanima i poslovnim subjektima, ovisno o razvoju situacije, dogovoriti neki od modela budućeg podmirivanja, a što može uključivati poček, produljenje rokova te kombinaciju ovih mjera.

Kao jedno od mogućih rješenja za građane navode nastavak redovne otplate kredita po isteku odgode otplate, uz prebacivanje svih obveza nastalih u mirovanju na sam kraj otplatnog razdoblja kredita.

Za korištenje odgode otplate kredita građani se trebaju prijaviti na internetskoj stranici banke te popuniti online obrazac. Uz obrazac će biti potrebno priložiti odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da je zbog epidemije i/ili potresa došlo do pogoršanja njihovog financijskog položaja, u vidu smanjenja primanja, gubitka posla ili, primjerice, nastale štete u potresu, objašnjavaju iz Erste banke, dodajući da je dokumentacija koja se može priložiti kao dokaz prikazana uz online obrazac, zajedno s popisom najčešćih pitanja i odgovora.

Po zaprimanju zahtjeva banka će pregledati dostavljenu dokumentaciju te kontaktirati klijente s uputom o daljnjim koracima.

Poslovni subjekti se za odgodu prijavljuju putem Finine platfome

Poslovni subjekti će za korištenje odgode otplate aplicirati na posebno kreiranoj platformi Financijske agencije (Fina), koja bi u sljedećim danima trebala omogućiti i u tu opciju. Dotada mogu kontaktirati i svoje financijske zastupnike u banci, ističu iz Erste banke.

Nakon prijave na online sustav Fine tvrtke nastavljaju komunikaciju s bankom radi operativne realizacije odgode plaćanja. U svrhu dokaza i procjene učinaka o tome kako je trenutačna situacija negativno utjecala na sposobnost redovitog servisiranja njihovih kreditnih obveza, tvrtke će ispuniti poseban obrazac kojim će to potvrditi.

Novo financiranje - krediti za likvidnost i radni kapital

Poslovni subjekti putem online platforme Fine mogu aplicirati i za dobivanje kredita za očuvanje financijske likvidnosti i radni kapital, uz garancijske sheme podržane od strane Hrvatske banke za obnovu i razvoj te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo.

- Sama prijava preko online platforme Fine ne podrazumijeva automatsko odobrenje kredita, već poslovni subjekti nakon prijave, daljnju komunikaciju radi moguće operativne realizacije kredita nastavljaju s bankom. Odluku o odobrenju takvih kredita donosit će banka temeljem vlastitih kriterija i poslovnih politika - najavljuju iz Erste banke.

Nastavak redovite otplate za klijente koji nisu pogođeni trenutačnom situacijom

Iz te banke naglašavaju i kako se očekuje da tvrtke i građani koji nisu pogođeni trenutačnom situacijom ne bilježe smanjenje prihoda koje se može povezati s novonastalim okolnostima te imaju mogućnost nastaviti s redovnim podmirivanjem svojih obveza, nastave s redovitom otplatom kredita jer tako svakako zadržavaju status urednog klijenta u banci.

Naravno, u slučaju promijenjenih okolnosti kasnije tijekom godine, odnosno pada njihovih poslovnih ili osobnih prihoda zbog situacije s koronavirusom, mjere odgode plaćanja kreditnih obveza mogu se primijeniti i na te klijente, zaključuje se u priopćenju Erste banke. (dk)

Tema: Hrvatska