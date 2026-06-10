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MEĐUNARODNO TRŽIŠTE

Eskalacija na Bliskom istoku opet podigla cijena nafte

Piše HINA,
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Eskalacija na Bliskom istoku opet podigla cijena nafte
Foto: Nadja Wohlleben

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči demantirao je odgovornost Teherana za pad helikoptera, dodavši ipak da su u ratnim uvjetima moguće nezgode

Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima prema 93 dolara budući da je trgovce uznemirilo rasplamsavanje sukoba između SAD-a i Irana u Perzijskom zaljevu, uz upozorenja o ubrzanom smanjivanju zaliha zbog blokade Hormuza. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 1,18 dolara višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine dan ranije, od 92,63 dolara. Na američkom tržištu poskupio je za 1,5 dolara na 89,70 dolara. I na sredini tjedna cijene su pratile 'temperaturu' u Perzijskom zaljevu.

SAD je za pad vojnog helikoptera u omanskim vodama Hormuškog tjesnaca optužio Iran i predsjednik Donald Trump najavio je odgovor. 

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči demantirao je odgovornost Teherana za pad helikoptera, dodavši ipak da su u ratnim uvjetima moguće nezgode.

U noći s utorka na srijedu američka vojska ispalila je projektile na nekoliko lokacija u Iranu, a iranske oružane snage odgovorile su napadima na američke vojne baze u Bahrainu, Jordanu i Kuvajtu.   

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Cijene nafte ponovno pale

U srijedu Trump je ponovo podigao 'temperaturu' objavom na X-u da je Iran previše odgađao pregovore i sada će "morati platiti cijenu".

Iran je pak preko predsjednika parlamenta i vođe iranskog pregovaračkog tima Mohammada Baghera Ghalibafa poručio da će na eventualni napad odgovoriti "odlučno i trenutno".

Katarsko izaslanstvo doputovalo je poslijepodne u Teheran, a među temama razgovora bit će i "najnovija zbivanja vezana za diplomatski proces dokončanja rata", izvijestila je novinska agencija Mehr.

Trgovci u međuvremenu pozorno prate podatke o kretanju tankera kroz Hormuz.

Podaci Kpler i London Stock Exchange Groupa pokazali su da je nedavno kroz Hormuz prošao peti tanker s katarskim ukapljenim plinom. Od početka rata prošlo je ukupno devet brodova za prijevoz LNG-a.

Krajem svibnja kroz Hormuz je prvi puta prošao i tanker s naftom s odredištem u Europi, navodi Al Jazeera podatke Kpler.

Tanker Advantage Victory plovi pod zastavom Maršalskih otoka i prevozi dva milijuna barela iračke nafte, a prošao je kroz tjesnac 27. svibnja, ne navodeći odredište. Podatak su otkrili tek ovog ponedjeljka, signalom AIS koji je naznačio simbol "NL RTM", što je kodno ime za Rotterdam. 

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Iz Perzijskog zaljeva izašla su od početka ožujka 103 tankera s ukupno 185 milijuna barela nafte, pokazuju Kplerovi podaci.

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je u utorak poslijepodne na konferenciji Atlantskog vijeća da sve više brodova prolazi kroz Hormuz, a izvozi se i više nafte.

"Rekao bih da je (promet) znatno pojačan", povukao je Wright paralelu s prošlim i pretprošlim tjednom.

"Izvoz nafte kroz tjesnac i Perzijski zaljev raste, "a rast će i dalje", poručio je američki ministar energetike. 

Njegove riječi nadovezale su se na upozorenje američke uprave za energetiku da se zalihe nafte i derivata u članicama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) smanjuju ubrzanim tempom kako bi nadopunile smanjenu opskrbu iz Perzijskog zaljeva.

Do kraja ove godine zalihe bi se mogle spustiti na najnižu razinu od 2003. godine, naglasila je američka uprava za energetiku, upozorivši da procjenu temelji na pretpostavci da će Hormuz biti otvoren u trećem tromjesečju. Potpuna normalizacija prometa vjerojatno potrajati nekoliko mjeseci, napomenuli su u izvješću.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u utorak pojeftinio za 3,59 dolara i stajao je 98,92 dolara.

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