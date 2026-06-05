Cijene nafte ponovno pale

Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima na 93 dolara budući da je među ulagačima prevladala procjena da bi SAD i Iran mogli uskoro usuglasiti stajališta u mirovnim pregovorima i utrti put normalizaciji tranzita kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 1,95 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 93,08 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 2,80 dolara i stajao je 90,24 dolara.

Raspoloženje na tržištima obilježio je ovaj tjedan zastoj u razmjeni poruka između SAD-a i Irana o okviru pregovora koji bi trebali rezultirati normalizacijom tranzita kroz Hormuški tjesnac.

Iran je obustavio razmjenu prijedloga preko posrednika Pakistana zbog kršenja primirja, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim.

Primirje je prekršeno na svim frontovima, uključujući Libanon i Gazu, rekao je neimenovani izvor za Tasnim, napominjući da je prekid napada na Libanon spadao među iranske preduvjete za primirje.

Izrael je pojačao zračne napade na Libanon, dovodeći pod znak pitanja sporazum o prekidu neprijateljstava, sklopljen uz posredovanje Washingtona.

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je Tel Aviva zatražio prekid napada na Bejrut, dodavši i da Libanon "zaslužuje mir".

Washington je u međuvremenu uveo nove sankcije na iransku naftu, a američka vojska ispalila je projektil na iranski takner u Hormuzu, a upala je i na iranski brod u Indijskom oceanu.

Iran pak inzistira na ukidanju američke blokade u Omanskom zaljevu i u Arapskom moru, poručujući i da neće odustati od kontrole nad Hormuškim tjesnacem.

Teheran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuzom, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja prolaze pak kroz tjesnac u koordinaciji s iranskom vojskom.

SAD i Iran u osnovi su i dalje u pat-poziciji, upozoravaju analitičari ING-a, a predratne zalihe nafte tope se iz dana u dan, upozoravaju analitičari ING-a.

Potražnja pak tradicionalno jača u ljetnoj sezoni vožnje pa će tempo smanjivanja zaliha još više ubrzati, podsjećaju.

Ulagači su jednostavno potisnuli u zaborav višekratno rasplamsavanje sukoba, ustrajući u procjeni da će rat uskoro završiti, smatra David Morrison iz Trade Nationa.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u četvrtak bio jeftiniji za 2,11 dolara i stajao je 103,74 dolara.