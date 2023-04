Eskaliralo u Splitu, Ivošević i sindikalist skoro se potukli? 'On ne da radnicima da zarade kruh'

I dalje traje štrajk radnika Čistoće u Splitu. Pregovarači drže svoje pozicije, a napeto je i na terenu, javlja Dalmacija Danas. Kako javljaju, jedan je kamion pokušao izaći iz prostora ispred zgrade 'Čistoće'.

No, radnici su ga okružili i spriječili da izađe. Eskalirala je situacija između dogradonačelnika Bojana Ivoševića i sindikalista Jadrića te je, javlja Dalmacija Danas, skoro došlo i do fizičkog sukoba.

Na snimci koju su objavili vidi se kako je Ivošević, s rukama u džepovima, počeo hodati prema muškarcu koji diže ruke u zrak. Nakon par sekundi, okupljeni su počeli reagirati. Naposljetku, do sukoba nije došlo.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

'Zloupotrijebio je svoju ulogu'

Ivošević se zatim obratio medijima.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Sindikalni povjerenik zloupotrijebio je svoju ulogu, blokirao one ljude koji bi htjeli raditi, radi nezakonite stvari, brani da ti ljudi zarađuju za kruh zbog neke svoje borbe za fotelju. Naime, on je bio jedan od kandidata na natječaju direktora firme i nije bio izabran. Očito više ne može prosuđivati, on želi radnicima Čistoće koji svaki dan zarađuju za svoj kruh blokirati mogućnost rada - rekao je.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ivošević je poručio kako je rekao sindikalistu da se udalji i da nema pravo blokirati kamion.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Ja sam ga upozorio da se nezakonito ponaša - rekao je.

