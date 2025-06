Estonac iz Mimica: 'Od izbijanja požara nemam ni struje ni vode. Krov mi je u potpunosti izgorio'

Od tog dana nemam struje, ni vode. Sve je instalacije su izgorjele. Tuširam se na plaži, a kod susjeda napunim mobitel. Krov se urušio, vatra ga je progutala, stakla na prozorima na istočnoj strani su popucala od vrućine. A što možemo. Srećom, živi smo – priča nam Uuno, Estonac s adresom u Mimicama. Doduše, još uvijek samo ljetnom. Tamo je prije desetak godina kupio kuću u namjeri da se po umirovljenju bavi turizmom. Do tog trenutka ostalo mu je godinu dana, a umjesto da radove privodi kraju, požar ga je vratio dva koraka natrag. Njegova kuća je ispod magistrale u Mimicama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:28 Estoncu izgorio krov u Mimicama | Video: privatna arhiva

On je u trenutku izbijanja požara bio u Splitu. Čim je čuo što se događa odmah je sjeo u automobil i krenuo put mjesta, ali nije se uspio probiti. Policija je zatvorila cestu jer su plameni jezici već bila prebacili preko ceste. Buktinja je prvo poharala šumu iznad magistrale oštetivši brojne kuće, a onda se spustila u gušće naseljeni dio, prema moru.

- Ja nisam bio tu, ali rekli su mi da je vatra došla iz Piska u roku od 15 minuta. Nije bilo nikakvog načina da se ljudi evakuiraju nego da bježe na plažu i brodovima prema Omišu. Ne znam da je netko tu ostao, preopasno je bilo – kaže nam Uuno pokazujući kako je sve oko kuće izgorjelo.

Foto: Tina Jokić/24sata



- Pogledajte, tu je bio plamen od 20 metara. Zamislite koja je to vrućina. Šiške su letjele kao male bombe. Susjedi gore je šiška uletjela u kuću kroz otvoreni krovni prozor. Sve je unutra izgorjelo – kaže nam Uuno priznajući kako je zaljubljen u ovaj dio obale jer, dodaje, more je prekrasno.

- Tražio sam kuću od Istre, Krka, Murtera... More mi se nije svidjelo. Onda sam došao vidjeti ovu kuću, ali prvo sam se spustio na plažu. Kad sam vidio kakvo je to prekrasno more i plaža nisam ni trenutka razmišljao. Kupio sam kuću doslovno u pet minuta – kaže nam Uuno koji radi za estonsko ministarstvo vanjskih poslova kao prevoditelj jer priča sedam jezika.

Foto: Tina Jokić/24sata

- A imam i sedam sinova – smije se Uuno koji boravi u kamperici pokraj kuće. Vani je imao improviziranu ljetnu kuhinju, no sada više nema ni to jer je plinska boca eksplodirala od vrućine. Kaže nam, ima posla malo to srediti koliko može jer ostaje do prve polovice kolovoza.

Iznad njegove kuće sve je izgorjelo. Neki turisti su nakon požara otišli, ali mnogi su ipak odlučili ostati na ljetovanju premda vizura, a ni miris paljevine sigurno nije nešto čemu su se na odmoru nadali.

Na brojnim punktovima u Mimicama, Marušićima i Pisku još uvijek stoje vatrogasci, a opožarenim područjem patroliraju i brojna policijska vozila.

Kako smo već pisali, sumnja se da je ovaj požar (ne)djelo piromana kojem policija pokušava ući u trag. I prije nego je u subotu buknulo nošeno jakom burom na tom području bilo je manjih požara koji su izbijali u relativno malim razmacima.

Foto: Tina Jokić/24sata

Prema izvješću Hrvatske vatrogasne zajednice izgorjelo je 300 hektara borove šume, niskog raslinja, maslinika... Stanje na požarištu je povoljno, no još nije proglašen ugašenim. Na cijelom terenu brojne su ekipe HEP-a koje popravljaju mrežu, a ljudi koji su se vratili svojim kućama prionuli su čišćenju. Većinom su stradali krovovi i to na njih desetke, a neke kuće su ozbiljnije zahvaćene plamenom.