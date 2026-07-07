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problemi na Siciliji

Etna ponovno pravi kaos: Zbog vulkanskog pepela zatvorena zračna luka u Cataniji

Piše HINA,
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Etna ponovno pravi kaos: Zbog vulkanskog pepela zatvorena zračna luka u Cataniji
Foto: Reuters
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Putnicima je savjetovano da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku

Pepeo od erupcije vulkana Etne prouzročio je u ponedjeljak obustavu svih letova u zračnoj luci u Cataniji na Siciliji, priopćio je operator zračne luke SAC. Uprava je objavila da su svi dolazni letovi zaustavljeni te da odlasci nisu dopušteni. Očekuje se da će ograničenja ostati na snazi do deset sati ujutro u utorak.

Putnicima je savjetovano da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku.

Prema internetskoj stranici zračne luke, gotovo svi letovi su otkazani.

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Najveći aktivni vulkan u Europi ponovno je aktivan od vikenda.

Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) izvijestio je rano u nedjelju o snažnim emisijama pepela iz jednog od Etninih otvora.

Aktivnost se potom pojačala, izbacujući oblak pepela oko 1,5 kilometara iznad vrha vulkana. Stanovnici su prijavili padanje pepela i vulkanske prašine na širokom području.

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