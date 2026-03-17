ODBIJENICA TRUMPU

EU: Hormuz je američki problem i sami ga moraju riješiti

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Omar Havana

Među predloženim idejama bilo je proširenje mandata pomorske misije EU-a, Aspides,  kako bi se europski ratni brodovi mogli poslati u patroliranje tjesnacem između Perzijskog zaljeva i Omanskog zaljeva

Poruka Europe Donaldu Trumpu u ponedjeljak bila je jasna: nećemo vam pomoći osigurati Hormuški tjesnac.

Ministri vanjskih poslova iz 27 zemalja Europske unije okupili su se u Bruxellesu kako bi raspravili poziv američkog predsjednika da europske države pomognu u osiguravanju tog uskog plovnog puta, ključnog kanala za transport nafte koji je Iran uglavnom blokirao kao odgovor na američke i izraelske zračne napade, piše Politico.

Među predloženim idejama bilo je proširenje mandata pomorske misije EU-a, Aspides,  kako bi se europski ratni brodovi mogli poslati u patroliranje tjesnacem između Perzijskog zaljeva i Omanskog zaljeva. No nakon višesatnih zatvorenih razgovora o ratu u Iranu, europski su diplomati jasno dali do znanja da to smatraju problemom koji Sjedinjene Američke Države trebaju same riješiti.

“Europa nema interesa za rat bez jasnog kraja”, izjavila je u ponedjeljak navečer nakon sastanka glavna diplomatkinja EU-a Kaja Kallas. “Ovo nije europski rat, ali su europski interesi izravno ugroženi.”

Iako je među ministrima postojala “jasna želja” da se “ojača” pomorska misija Europske unije na Bliskom istoku, “nije bilo volje za promjenom mandata”, rekla je Kallas, referirajući se na slanje ratnih brodova u Hormuški tjesnac.

“Proširenje tog mandata na Hormuški tjesnac ... nije imalo potporu država članica”, ponovila je. “Nitko ne želi aktivno ući u ovaj rat.”

