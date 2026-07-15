Obavijesti

News

Komentari 0
udružuju snage

EU i Ukrajina jačaju suradnju, sklopile sporazum o dronovima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
EU i Ukrajina jačaju suradnju, sklopile sporazum o dronovima
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

No sporazum sklopljen u srijedu prvi je takav namijenjen pokrivanju zemalja i tvrtki diljem Europske unije

Ukrajina i Europska unija sklopile su "sporazum o dronovima", kojim se stručnost Kijeva kombinira s europskim industrijskim kapacitetima radi uspostave zajedničkih projekata i veće proizvodnje, izjavila je u srijedu u Kijevu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Moramo udružiti svoje snage", rekla je von der Leyen u govoru u Kijevu na svečanosti u povodu Dana državnosti. "Ovaj će sporazum spojiti ukrajinsku domišljatost i europsku industrijsku razinu."

Ukrajina je potpisala niz takvih sporazuma s pojedinačnim zemljama. Na prošlotjednom samitu NATO-a u Ankari, predsjednik Volodimir Zelenskij potpisao ih je još tri, rekavši da je time ukupan broj zemalja porastao na devet.

No sporazum sklopljen u srijedu prvi je takav namijenjen pokrivanju zemalja i tvrtki diljem Europske unije.

VIDEO Ukrajina tvrdi da je pogodila rafineriju u Rusiji, udaljenu više od 800 kilometara od granice
Ukrajina tvrdi da je pogodila rafineriju u Rusiji, udaljenu više od 800 kilometara od granice

„Znanje koje ste stekli o tome kako raditi s dronovima i protudronskim sustavima zaista je jedinstveno“, rekla je von der Leyen obraćajući se Zelenskiju.

„Moramo ovo zajedno iskoristiti. Jer poznate su nam prijetnje s kojima se Europa suočava u ovom području. Svjedočili smo upadima i upozorenjima u brojnim državama članicama (EU-a)“, dodala je.

Ukrajina je od vrlo ograničene razvila visoko sofisticiranu industriju dronova i stručno znanje u tom sektoru otkako ju je Rusija napala u veljači 2022.

Zelenskij je obišao brojne zemlje kako bi promovirao potpisivanje sporazuma. Posebno se fokusirao na Bliski istok budući da su se zemlje Perzijskog zaljeva ove godine suočile s potrebom odbijanja iranskih napada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Dario Šimić pušten je na slobodu. Oglasili se iz USKOK-a
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dario Šimić pušten je na slobodu. Oglasili se iz USKOK-a

Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić, optužene i sa Zoranom Pripuzom, nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe...
Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja
SRAMOTNO

Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja

Ovakva kombinacija slova i brojki teško da može biti slučajna. Policija je odmah intervenirala, ali nisu mogli pronaći vlasnika vozila, već čovjeka koji je koristio auto. Napustio je Korčulu
DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...
UHIĆENJA ZBOG MURTERA

DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...

Dario Šimić uhićen je u akciji Uskoka u utorak ujutro i to zbog muljanja s dozvolama za kamp. Navodno je preko prijatelja Marina Miškića urgirao za to kod, od ranije Uskoku poznate, Nede Livljanić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026