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Ukrajina tvrdi da je pogodila rafineriju u Rusiji, udaljenu više od 800 kilometara od granice

Piše HINA,
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Ukrajina tvrdi da je pogodila rafineriju u Rusiji, udaljenu više od 800 kilometara od granice
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Ukrajina je također u nedjelju pogodila 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera, kazao je zapovjednik ukrajinskih snaga za besposadne sustave Robert Brovdi.

Ukrajinska vojska je u nedjelju objavila da je preko noći pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj oblasti. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu u pokušaju da smanji prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda koje Kremlj koristi kako bi nastavio financirati svoj rat protiv Ukrajine.

Ukrajina je također u nedjelju pogodila 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera, kazao je zapovjednik ukrajinskih snaga za besposadne sustave Robert Brovdi.

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Među ciljevima su bila četiri trajekta, rekao je Brovdi na komunikacijskoj platformi Telegram, dodajući da je u proteklih sedam dana ukupno pogođeno 90 ruskih plovila.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

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