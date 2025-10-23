EU: Mi smo jako sretni glede američkih sankcija Rusiji

„Mi...smo jako sretni zbog signala koje dobivamo iz Amerike glede sankcija Rusiji. Mislim da je važno, (to je) znak snage da smo ovdje usklađeni“, rekla je šefica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas uoči samita čelnika EU-a.

Sjedinjene Države su u srijedu objavile sankcije protiv glavnih ruskih naftnih kompanija, dan nakon što su propali planovi za samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Američko ministarstvo financija uvelo je u srijedu sankcije za ruske naftne kompanije Lukoil i Rosneft. Američko ministarstvo financija priopćilo je da je spremno poduzeti daljnje korake te je pozvalo Moskvu da odmah pristane na primirje u ruskom ratu u Ukrajini, koji je započeo u veljači 2022.

„S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmislen rat, ministarstvo određuje sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratni stroj Kremlja“, rekao je u priopćenju ministar financija Scott Bessent.

Sankcije predstavljaju veliki zaokret u politici Trumpa, koji Rusiji nije uvodio sankcije zbog rata, već se usredotočio na trgovinske mjere.