Obavijesti

News

Komentari 1
POZDRAVLJAJU IH

EU: Mi smo jako sretni glede američkih sankcija Rusiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
EU: Mi smo jako sretni glede američkih sankcija Rusiji
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Europska unija pozdravlja sankcije američkog predsjednika Donalda Trumpa ruskom energetskom sektoru, rekla je u četvrtak šefica europske diplomacije Kaja Kallas

„Mi...smo jako sretni zbog signala koje dobivamo iz Amerike glede sankcija Rusiji. Mislim da je važno, (to je) znak snage da smo ovdje usklađeni“, rekla je šefica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas uoči samita čelnika EU-a.

Sjedinjene Države su u srijedu objavile sankcije protiv glavnih ruskih naftnih kompanija, dan nakon što su propali planovi za samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Američko ministarstvo financija uvelo je u srijedu sankcije za ruske naftne kompanije Lukoil i Rosneft. Američko ministarstvo financija priopćilo je da je spremno poduzeti daljnje korake te je pozvalo Moskvu da odmah pristane na primirje u ruskom ratu u Ukrajini, koji je započeo u veljači 2022.

PROTIV NAFTNIH KOMPANIJA SAD uveo oštre sankcije Rusiji: 'Vrijeme je za prekid ubijanja!'
SAD uveo oštre sankcije Rusiji: 'Vrijeme je za prekid ubijanja!'

„S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmislen rat, ministarstvo određuje sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratni stroj Kremlja“, rekao je u priopćenju ministar financija Scott Bessent.

Sankcije predstavljaju veliki zaokret u politici Trumpa, koji Rusiji nije uvodio sankcije zbog rata, već se usredotočio na trgovinske mjere.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'
DRAMA U SREDIŠĆU

Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'

Bivši policajac i TV zvijezda Leon Lučić pucao na zaštitara Denisa M. Stanari ulice u Središću u šoku: ‘Vikao je: Gdje je pi**a Leon, gdje je?’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025