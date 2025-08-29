EU ministri na sastanku. Teme su Ukrajina i situacija u Gazi...

Ministri obrane i vanjskih poslova Europske unije razgovarat će o daljnjoj potpori Ukrajini i pogoršanju situacije u Pojasu Gaze na dvodnevnim razgovorima u Kopenhagenu koji počinju u petak. Sastanak se održava dan nakon što je Rusija pokrenula svoje najžešće zračne napade na Ukrajinu od kraja srpnja, ubivši desetak ljudi, uključujući djecu, i ranivši najmanje 48.

Ministri obrane EU-a započet će u petak rasprave o tome kako poboljšati vojnu podršku Kijevu i ojačati suradnju bloka s ukrajinskom obrambenom industrijom, s obzirom na to da Sjedinjene Države ograničavaju svoju potporu naoružanju.

Razgovori ministara vanjskih poslova u subotu trebali bi se usredotočiti na planove za daljnje sankcije Rusiji s ciljem pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati prekid vatre i obveže se na mirovne pregovore.

Nedavno je EU ciljao na rusku takozvanu flotu plovila u sjeni koja se koristi za zaobilaženje ograničenja izvoza energije, kao i na prihode Moskve od energije.

Očekuje se da će ministri također raspravljati o mogućim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu nakon završetka borbi, kao i o tome kako postupiti s imovinom ruske središnje banke zamrznutom u Uniji u vrijednosti od oko 210 milijardi eura.

Ministri vanjskih poslova Ukrajine, Islanda, Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva pozvani su u Kopenhagen da se pridruže svojim kolegama iz EU-a.

Rat u Gazi također je na dnevnom redu u subotu. Europa je podijeljena oko toga kako reagirati na internu reviziju u kojoj se zaključuje da izraelske akcije na sukobljenom teritoriju krše sporazum koji obvezuje obje strane na poštivanje ljudskih prava. Dok neke zemlje Europske unije, uključujući Francusku i Španjolsku, zagovaraju stroži stav prema Izraelu, druge poput Njemačke protive se sankcijama.