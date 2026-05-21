Obavijesti

News

Komentari 1
DEPORTACIJA MIGRANATA

EU nadomak dogovora o novim pravilima: Nezakonite migrante mogli bi slati u centre van Unije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
EU nadomak dogovora o novim pravilima: Nezakonite migrante mogli bi slati u centre van Unije
Foto: Jack Hill/NEWS SYNDICATION

Pregovarači država članica i Europski parlament gotovo su usuglasili uredbu koja bi olakšala deportaciju odbijenih tražitelja azila i omogućila njihovo upućivanje u prihvatne centre izvan teritorija Europska unija.

Pregovarači država članica i Europskog parlamenta u četvrtak su došli nadomak  dogovora o uredbi o vraćanju nezakonitih migranata, koja bi omogućila slanje migranata u prihvatne centre izvan EU-a, i preostalo je samo dogovoriti vremenski okvir za provedbu te uredbe. Nakon današnjih pregovora, pregovarači dviju zakonodavnih institucija EU-a ponovno će se sastati 1. lipnja i pokušati riješiti preostalo otvoreno pitanje, doznaje se iz diplomatskih izvora. “Uredba će državama članicama dati alate koji će omogućiti poštivanje jednostavnog načela: nitko ne bi smio ostati u Europi nakon što je ilegalno ušao ili boravio na europskom teritoriju”, rekao je francuski zastupnik François-Xavier Bellamy (LR/EPP).

NOVI ZAKON Božinović u Saboru: 'Sigurnost granica ne brani se galamom, žicama i Facebook statusima'
Božinović u Saboru: 'Sigurnost granica ne brani se galamom, žicama i Facebook statusima'

 Prihvatni centri izvan teritorija EU-a  namijenjeni su smještaju odbijenih tražitelja azila koji se ne mogu vratiti u zemlje iz kojih dolaze.

 Migranti koji su dobili rješenje o vraćanju ponekad se ne mogu deportirati u svoje matične zemlje jer ih zemlja podrijetla odbija primiti natrag ili zato što zemlja domaćin nema diplomatske odnose s dotičnom zemljom.

BORBA PROTIV KRIJUMČARENJA Božinović u Rovinju: Sigurnost Mediterana ključna za cijelu EU
Božinović u Rovinju: Sigurnost Mediterana ključna za cijelu EU

 Ta uredba treba olakšati deportaciju odbijenih tražitelja azila.

Trenutačno se samo 20 do 25 posto stranaca koji dobiju nalog za deportaciju iz EU zapravo pridržavaju naredbe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'
IZMJENE ZAKONA

Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'

Niz zemalja pokušao je riješiti problem recidivista i opasnih nasilnika koji prijete i nakon izlaska iz zatvora. Dio njih to je riješio izmjenama zakona. Kod nas tek pričaju o većim kaznama
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026