Pregovarači država članica i Europski parlament gotovo su usuglasili uredbu koja bi olakšala deportaciju odbijenih tražitelja azila i omogućila njihovo upućivanje u prihvatne centre izvan teritorija Europska unija.
EU nadomak dogovora o novim pravilima: Nezakonite migrante mogli bi slati u centre van Unije
Pregovarači država članica i Europskog parlamenta u četvrtak su došli nadomak dogovora o uredbi o vraćanju nezakonitih migranata, koja bi omogućila slanje migranata u prihvatne centre izvan EU-a, i preostalo je samo dogovoriti vremenski okvir za provedbu te uredbe. Nakon današnjih pregovora, pregovarači dviju zakonodavnih institucija EU-a ponovno će se sastati 1. lipnja i pokušati riješiti preostalo otvoreno pitanje, doznaje se iz diplomatskih izvora. “Uredba će državama članicama dati alate koji će omogućiti poštivanje jednostavnog načela: nitko ne bi smio ostati u Europi nakon što je ilegalno ušao ili boravio na europskom teritoriju”, rekao je francuski zastupnik François-Xavier Bellamy (LR/EPP).
Prihvatni centri izvan teritorija EU-a namijenjeni su smještaju odbijenih tražitelja azila koji se ne mogu vratiti u zemlje iz kojih dolaze.
Migranti koji su dobili rješenje o vraćanju ponekad se ne mogu deportirati u svoje matične zemlje jer ih zemlja podrijetla odbija primiti natrag ili zato što zemlja domaćin nema diplomatske odnose s dotičnom zemljom.
Ta uredba treba olakšati deportaciju odbijenih tražitelja azila.
Trenutačno se samo 20 do 25 posto stranaca koji dobiju nalog za deportaciju iz EU zapravo pridržavaju naredbe.
