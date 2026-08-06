EU nakon kaosa u Ceuti: 'Maroko više ne smije držati migracije u svojim rukama'

Oko 72.000 migranata ušlo je prošli tjedan u španjolsku enklavu Ceutu u sjevernoj Africi, prema ⁠španjolskim vlastima, što je postalo jedno od najvećih ulazaka u na teritorij EU-a posljednjih godina. "Vrlo važan podsjetnik iz Ceute jest taj da za držanje kontrole, naravno, moramo surađivati ​​sa susjedima, ali sve dok kontrola ovisi o ⁠dobroj volji jedne susjedne države, ostajemo ranjivi“, rekao je Brunner na sastanku odbora Europskog parlamenta. EU se sve više oslanja na sporazume sa sjevernoafričkim zemljama kako bi suzbila ‌neregularne migracije, nudeći financijsku potporu i druge poticaje ⁠u zamjenu za strože granične kontrole i ⁠suradnju prilikom vraćanja.

Kritičari kažu da se tom strategijom EU izlaže pritisku tih zemalja koje su u stanju ublažiti ili koje prijete smanjenjem kontrola migracija kako bi postigle političke ili ekonomske ustupke.

Brunner je rekao da EU treba ojačati suradnju s trećim zemljama u pogledu vraćanja i ponovnog prihvata te koristiti sve dostupne alate kako bi se postigla učinkovita partnerstva.

Gradonačelnik Ceute Juan Jesus Vivas rekao je zastupnicima da je tijekom masovnog prelaska granice poginulo oko 100 ljudi te da je u enklavi ostalo između 3000 i 5000 migranata.

„Ponavljam ovo danas, nakon što sam vidio ono što sam vidio: Maroko nije pouzdana zemlja“, rekao je, dodajući da odgovornost za jedinu europsku kopnenu granicu s Afrikom treba nadzirati Europa, a ne Maroko.