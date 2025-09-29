EU opet uvela sankcije Iranu zbog nuklearnog programa

Europska unija potvrdila je u ponedjeljak da je ponovno uvela sankcije protiv Irana nakon što su takvu odluku donijeli i Ujedinjeni narodi, a uslijed neslaganja Zapada i Teherana glede nuklearnog programa te zemlje.

Blok od 27 zemalja odlučio je "ponovno uvesti niz restriktivnih mjera u vezi s iranskim aktivnostima množenja nuklearnog oružja", navodi se u priopćenju Vijeća ministara Europske unije u ponedjeljak.

Ova je odluka donesena u skladu s ponovnim uvođenjem sankcija protiv Irana, o čemu je u subotu navečer odlučilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Ove su sankcije usmjerene na tvrtke, subjekte i pojedince koji izravno ili neizravno doprinose iranskom nuklearnom programu ili razvoju balističkih projektila, pružanjem potrebne opreme, znanja ili financiranja.

Europske sankcije uključuju one koje je nametnuo UN, ali i druge mjere poput zamrzavanja imovine iranske središnje banke i nekoliko trgovinskih i gospodarskih sankcija.

Iran je u nedjelju osudio vraćanje tih sankcija kao "neopravdano". Zajedno s Rusijom i Kinom smatra vraćanje sankcija nezakonitim činom.

Budući da se nije postigao sporazum s Teheranom, mehanizam ponovnog uvođenja sankcija, poznat kao "snapback", koji je 28. kolovoza aktivirala skupina E3 (Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo), na snazi je od nedjelje.

Time se ponovno aktiviraju prethodne odredbe koje su bile suspendirane nuklearnim sporazumom iz 2015., poznatim i kao Zajednički sveobuhvatni akcijski plan (JCPOA).

E3 sustavno upozorava da Iran obogaćuje uranij na razine daleko više od onih potrebnih u civilne svrhe. Iran trenutačno posjeduje oko 450 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto i bliži se obogaćivanju na razinu od 90 posto što bi omogućilo proizvodnju osam do 10 atomskih bombi, tvrde europski stručnjaci.