'NITKO NIJE KAŽNJEN'

SNV: Ratni zločin u Varivodama nakon 'Oluje' nije procesuiran

Uzdolje: Komemoracija za ubijene i nestale žrtve u akciji Oluja | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Srpsko narodno vijeće (SNV), Općina Kistanje te obitelji žrtava obilježili su godišnjicu zločina nad srpskim civilima 28. 9. 1995. u selu Varivode te upozorili da taj ratni zločin i 30 godina poslije nije procesuiran

Ratni zločin u Varivodama i trideset godina poslije nije procesuiran, iako je bilo neuspješnih pokušaja, krivci nisu kažnjeni, krivnja nije individualizirana, što obiteljima žrtava i hrvatskom društvu otežava proces žalovanja. Tek su neke od obitelji ubijenih obeštećene unutar građanskih postupaka, koje su same pokrenule, istaknuto je u nedjelju na komemoraciji devetoro mještana Varivoda koje je ispred kućnog praga vatrenim oružjem ubila grupa vojnika u uniformama HV-a. 

Saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga podsjetila je u Varivodama na 'postolujne' zločine koje hrvatsko pravosuđe nije procesuiralo, to odaslala poruku o važnosti kulture sjećanja koja uključuje sve žrtve neovisno o njihovoj nacionalnosti, priopćili su iz SNV-a.

- Oluja je prošla, ali su se zločini dogodili i to treba jasno i glasno ponavljati, baš kao i svaki osuditi. Ubijeni su bolesni i stari, na kućnom pragu, na mjestu na kojem su rođeni i na kojem su njihovi preci vijekovima živjeli. Ubijeni su jer nisu htjeli otići, jer nikome ništa nažao nisu učinili - rekla je Šimpraga.

KAŽU DA NEMA DOKAZA DORH obustavio istragu protiv generala HVO-a Jelića, ranije su taj postupak preuzeli od BiH
DORH obustavio istragu protiv generala HVO-a Jelića, ranije su taj postupak preuzeli od BiH

Navela je da su za ratne zločine u „Oluji“, ukupno od završetka rata do danas, podignute tri optužnice koje su dovele do jedne oslobađajuće i dvije osuđujuće presude protiv dvije osobe.

- Za ratne zločine u „Bljesku“ nije podignuta nijedna optužnica. 2015. podignuta je optužnica za zločin u Gruborima i paljenje kuća u selu Ramljane, ali je vrlo brzo povučena uz obrazloženje da optužnica i postupak prije njezina podizanja trpe znatne nedostatke - podsjetila je.

ISPOVIJEST BROĐANINA PERKOVIĆA: 'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'
'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'

- A mi, imamo pravo sjećati se, imamo pravo okupljati se, imamo pravo govoriti o problemima Srba u Republici Hrvatskoj, imamo pravo biti građani u svojoj zemlji. I svake naredne godine sjećat ćemo se svih izgubljenih života, kako ovdje na ovom mjestu, tako i u Zatonu Obrovačkom, Promini i Škabrnji. Razumjeli nas ili ne, bit ćemo istrajni u kulturi sjećanja i komemoriranja - poručila je te uputila sućut obiteljima žrtava naglasivši da je "sjećanje na civilne žrtve rata naša dužnost, tko god one bile". 

Vjerski obred, komemoracija i polaganje vijenaca održao se pored memorijala na kojem se nalaze imena devetoro žrtava iz Varivoda. 

1992 Dvojica srpskih teritorijalaca osumnjičena za ratni zločin u Baranji. Ubili troje civila
Dvojica srpskih teritorijalaca osumnjičena za ratni zločin u Baranji. Ubili troje civila

Uz SDSS-ove saborske zastupnike Anju Šimpragu i Milorada Pupovca, počast žrtvama odali su i izaslanica predsjednika RH Melita Mulić, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl kao izaslanik Vlade RH i Hrvatskog sabora ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri i drugi.

