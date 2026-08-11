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Bruxelles pojačava pritisak

EU pojačava nadzor nad TikTokom i Metom nakon migrantske krize u Ceuti

Piše HINA,
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EU pojačava nadzor nad TikTokom i Metom nakon migrantske krize u Ceuti
Foto: Violeta Santos Moura
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Povjerenica EU-a za digitalnu politiku Henna Virkkunen ranije je kritizirala Metu i TikTok zbog objave dezinformacija tijekom masovnih prelazaka granica

TikTok i Meta tješnje će surađivati ​​s osobama koje provjeravaju točnost tvrdnji u javnome prostoru, a cilj im je spriječili novu migracijsku krizu, poput one u Ceuti prošlog mjeseca u kojoj su poginuli deseci ljudi, objavila je u utorak Europska komisija.  Pod koordinacijom komisije, 'fact-checkers' koji su upoznati s lokalnom situacijom "mogu ukazati na svaku štetnu dezinformaciju povezanu s, primjerice potencijalnim novim masovnim prelaskom granice", rekla je glasnogovornica Komisije, dodavši da će se na taj način platformama pomoći da odluče koje sadržaje trebaju ukloniti.

Za samo 24 sata deseci tisuća migranata prošli su mjesec stigli iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu, preplavivši taj manji teritorij, a događaj je pokrenuo politički spor o zaštiti vanjskih granica EU-a.

Povjerenica EU-a za digitalnu politiku Henna Virkkunen ranije je kritizirala Metu i TikTok zbog objave dezinformacija tijekom masovnih prelazaka granica, pozvavši na veći nadzor platformi društvenih medija za vrijeme sličnih kriza.

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Čini se da su društvene mreže odigrale značajnu ulogu u incidentu.

Brojni migranti rekli su da su na temelju videozapisa i poruka na platformama poput TikToka zaključili kako je ta dobro čuvana granica iznenada otvorena.

Komisija, Europol i platforme društvenih mreža u svakodnevnom su kontaktu i u pojačanoj su koordinaciji, rekla je Virkkunen u ponedjeljak nakon razgovora sa španjolskim ministrom digitalne transformacije Oscarom Lópezom Aguedom.

Komisija je spremna pružiti dodatnu potporu Španjolskoj ukoliko to Madrid zatraži, rekla je Virkkunen.

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