EU popustila pred GMO hranom: Iako se Hrvatska protivila, za su Zovko, Brnjac, Bartulica i Stier

Europski parlament odobrio je da biljke dobivene novim genomskim tehnikama više ne moraju imati jasnu oznaku u trgovini. To ne znači da se miču oznake sa sve 'GMO' hrane, ali znači da sve one biljke kojima je promijenjeno do 20 gena, takvu oznaku više ne moraju imati. Imat će ju samo njihovo sjeme. Za sve one koje su više modificirane i dalje ostaju oznake i praćenje uzgoja. Ove promjene uvode se od 2028. godine.

Do sad su sve biljke koje su prošle neku vrstu 'umjetnih' genetskih promjena morale imati oznaku na policama u dućanima, a Europska unije se ponosila time kao jednom od najstrožih regulativa kojima štite svoje građane. Takvo voće i povrće podlijegalo je GMO zakonodavstvu koje uključuje procjenu rizika na okoliš i ljude te odobrenje za stavljanje na tržište.

Provjereno je prošli mjesec objavilo kako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koje su protiv ove odluke. Sad imamo rezultate glasanja. Za ovakvu promjenu bili su HDZ-ovi Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac i Željana Zovko te Dominov Stephen Nikola Bartulica. Karlo Ressler je bio suzdržan. Zašto takva promjena mjesec dana nakon što se Hrvatska oštro usprotivila, nije poznato. No poslali smo im službeno upite, odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.

Protiv prijedloga su bili Gordan Bosanac iz Možemo, SDP-ovi Biljana Borzan, Tonino Picula, Romana Jerković te Marko Vešligaj. Protiv je bila i HDZ-ova Sunčana Glavak koja nije glasala kao svoji stranački kolege. Sokola nije bilo na glasanju.

Ovo nije samo otvorilo put GMO hrani na stol građana bez da to znaju, nego i patentiranje sjemena. Naime, konvencionalno uzgojene biljke nisu patentirane jer im sjeme nije modificirano. Ono modificirano podliježe patentiranju pa će pojedini proizvođači imati monopol nad korištenjem određenog sjemena. To bi izguralo manje i srednje poljoprivrednike, dok bi velike multinacionalne kompanije koje imaju patente mogle otpornijim voćem i povrćem preuzeti proizvodnju i prodaju. Kako je oznaka od 2028. godine obvezna samo na sjemenu, ostajemo i bez podataka koji poljoprivrednik je gdje zasadio takvo modificirano bilje. Također, prirodno širenje ovakvog bilja ne bi bilo praćeno.

Opravdanje za smanjenje kontrole nad ovakvim vrstama je borba protiv suša i nestašica hrane.

- Zaista još ne znamo kakav ovo ima utjecaj na okoliš niti imamo dugoročna istraživanja kako to utječe na ljudsko zdravlje - rekao je za Provjereno stručnjak za mikroorganizme i hranjivost tla Laurenz von Glahn.