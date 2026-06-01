EU postigao dogovor: Nelegalne migrante će slati izvan Unije

Države članice EU i Europski parlament postigli su u ponedjeljak dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan EU-a, objavilo je ciparsko predsjedništvo. “Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje nemaju zakonsko pravo boravka u EU”, rekao je zamjenik ciparskog ministra za migracije Nicholas Ioannides. Nova uredba osigurava zakonsku osnovu koja državama članicama omogućava uspostavu povratničkih centara u trećim zemljama za osobe koje nemaju pravo ostati u EU-u. U te centre bit će upućivani odbijeni tražitelji azila koji se ne mogu vratiti u svoje zemlje podrijetla. To bi se primjenjivalo u slučajevima kada matična zemlja migranata odbija prihvatiti njihov povratak ili kada država članica EU nema diplomatske odnose s dotičnom zemljom.

Ti povratnički centri mogu poslužiti ili kao konačno odredište ili kao transferni centri koji olakšavaju daljnji povratak u zemlju podrijetla ili drugu treću zemlju.

Uzajamno priznavanje odluka o povratku između država članica zasad će ostati dobrovoljno, s tim da će se ponovno procjenjivati dvije godine nakon stupanja uredbe na snagu.

Uredbom se uvodi Europski nalog za vraćanje, obrazac u koji će države članice morati unijeti ključne elemente odluke o vraćanju, što bi trebalo olakšati uzajamno priznavanje odluka o vraćanju jer će države članice imati potrebne informacije za priznavanje odluke druge države članice.

Za osobe koje predstavljaju sigurnosni rizik predviđene su posebne mjere.

Politički dogovor Vijeća i Parlamenta sada trebaju službeno potvrditi oba zakonodavna tijela EU-a.