KRIVOTVORILI DOKUMENTE

VELIKA AKCIJA Razbijena mreža koja je ilegalno sređivala status tisućama migranata u Portugalu

Piše HINA,
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Policija u Lisabonu uhitila dvojicu osumnjičenih vođa skupine koja se bavila krivotvorenjem dokumenata, prijevarama i pranjem novca u sklopu operacije “Čudesna zemlja”.

Portugalska policija u utorak je priopćila da je razbila kriminalnu skupinu odgovornu za ilegalno reguliranje statusa oko 4000 migranata i uhitila dvojicu osumnjičenih vođa. Policija je izjavila da je operacija "Čudesna zemlja", provedena na periferiji Lisabona, usmjerena na kriminalnu skupinu koja se bavi ilegalnom imigracijom, krivotvorenjem dokumenata, računalnim prijevarama i pranjem novca. Navodi se da je ilegalno reguliranje statusa oko 4000 migranata posljednjih godina generiralo stotine tisuća eura nezakonite dobiti. Vlada desnog centra pooštrila je imigracijsku politiku, uz obrazloženje da su rupe u sustavu izgrađenom pod prethodnom administracijom omogućile široko rasprostranjenu zlouporabu.

Portugal, koji ima oko 10,5 milijuna stanovnika, posljednjih je godina zabilježio porast imigracije.

Agencija za migracije AIMA procjenjuje da je prošle godine u zemlji legalno boravilo više od 1,5 milijuna stranih državljana, što je otprilike dvostruko više nego tri godine ranije.

