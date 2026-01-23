EU povlači kočnicu: Odgodili carine SAD-u od 93 mlrd. eura

Europska komisija u petak je najavila da će predložiti novu šestomjesečnu odgodu europskog paketa recipročnih trgovinskih mjera protiv Sjedinjenih Država, vrijednih 93 milijarde eura, koje su trebale stupiti na snagu 7. veljače.

Paket pripremljen u prvoj polovici prošle godine, dok je Europska unija pregovarala o trgovinskom sporazumu s Washingtonom, već je jednom obustavljen na šest mjeseci kad su dvije strane Atlantika postigle dogovor u kolovozu 2025. godine.

Prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa od prošlog tjedna, kad je najavio nove carine za europske države koje su stale uz Dansku protiv njegovog svojatanja Grenlanda, pretvorila je taj paket u korisni alat EU-a za odgovor republikancu ako provede svoj plan.

„Uklanjanjem SAD-ove prijetnje carinama sad se možemo vratiti na važan posao implementacije zajedničkog dogovora EU-a i SAD-a”, rekao je glasnogovornik Komisije Olof Gill.

Izvršno tijelo EU-a uskoro će dati prijedlog o produženju obustave protumjera koje su trebale stupiti na snagu 7. veljače, kazao je Gill, dodajući da su odgođene na dodatnih šest mjeseci.

„Da budemo apsolutno jasni – mjere će ostati obustavljene, no ako ćemo ih trebati bilo kad u budućnosti – možemo ih aktivirati”, poručio je.