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HRVATSKA I MAĐARSKA

EU pozdravila odluku Slovenije: Nema više kontrole na granici

Piše HINA,
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EU pozdravila odluku Slovenije: Nema više kontrole na granici
Žakanje: Kontrole na granici sa Slovenijom | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Nova slovenska vlada odlučila je ukinuti privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Europska komisija pozdravila je potez i poručila da jača povjerenje unutar Schengena.

Povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner pozdravio je u petak odluku nove slovenske vlade  da ukine kontrole na granici s Hrvatskom i Mađarskom.  “Pozdravljam odluku Slovenije o ukidanju kontrola na unutarnjim granicama. To je još jedan dokaz da reforme koje smo uveli jačaju povjerenje među državama članicama i donose stvarne promjene europskim građanima”, objavio je Brunner na X-u. Slovenska vlada u četvrtak je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od listopada 2023. godine. Kontrole na granici ubuduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Još osam država članica šengenskog prostora i dalje ima  privremene kontrole na unutarnjim granicama - Austrija, Danska, Francuska, Italija,Nizozemska,Norveška, Njemačka i Švedska.

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 Komisija je početkom ovoga mjeseca pozvale te države da ukinu sustavne kontrole i umjesto toga da koriste alternativne mjere koje su im na raspolaganju poput nasumičnih kontrola unutar teritorija država umjesto na granicama.

 Komisija očekuje i da će primjena europskog pakta o migracijama i azilu, koja je danas započela u svim državama članicama, također pridonijeti uklanjanju kontrola unutar šengenskog prostora.

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