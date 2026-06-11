Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA SLOVENSKA VLADA

Janšina vlada ukinula zabranu trgovanja oružjem s Izraelom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Janšina vlada ukinula zabranu trgovanja oružjem s Izraelom
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Janšina vlada je u četvrtak poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene

Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše u četvrtak je poništila odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani izvoza i tranzita vojnog oružja u Izrael, kao i uvoza iz te zemlje, piše agencija STA. Vlada je ukinula zabranu jer ministarstvo obrane smatra da je taj izvoz već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Odluku o zabrani je Golobova vlada donijela u srpnju prošle godine, čime je Slovenija postala prva europska država koja je to učinila. 

Janšina vlada je u četvrtak poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene, piše STA. Golobova vlada je u srpnju prošle godine proglasila personama non grata izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i ministra financija Bezalela Smotricha, krajnje desne članove vlade Benjamina Netanyahua. 

Kao razlog su navedene njihove genocidne izjave kojima su poticali na nasilje i teška kršenja ljudskih prava Palestinaca, piše STA. 

Ljubljana je potom početkom kolovoza zabranila uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijima, a krajem rujna proglasila je nepoželjnom osobom i Netanyahua.

OPASNI SU DRONOVI Putinu prijeti kolaps? Rusi teško dolaze kopnom do Krima. Tajno ukrajinsko oružje briše sve
Putinu prijeti kolaps? Rusi teško dolaze kopnom do Krima. Tajno ukrajinsko oružje briše sve

Nova je vlada prošli četvrtak, odmah nakon službenog preuzimanja mandata, s pročelja zgrade uklonila palestinsku zastavu koju je lijevo-liberalna prethodnica simbolično istaknula u svibnju 2024., kad je i predložila kasnije ostvareno priznanje Palestine.  

Novi slovenski šef diplomacije Tone Kajzer isti je dan telefonski razgovarao s izraelskim kolegom Gideonom Sa'arom, između ostalog i o najavljenom otvaranju izraelskog veleposlanstva u Ljubljani.

Sa'ar je ukidanje mjera protiv svoje zemlje pozdravio kao pravednu odluku, posebno hvaleći Janšu. 

„Premijer Janša je odlučan lider i pravi prijatelj Izraela. Zajedno ćemo postići velike stvari", dodao je na X-u.

Janša je premijer postao nakon predizborne kampanje koje je obilježio i skandal s tajnim snimkama o vladinoj korupciji za koje se pokazalo da iza njih stoji izraelska privatna obavještajna tvrtka Black Cube. 

Slovenski politički veteran, povratnik na premijersku poziciju, isprva je negirao kontakt s tvrtkom, a naknadno je priznao susret s njezinim predstavnikom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske
SVE SE ZABIJELILO

VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske

HRVATSKA - Snažno nevrijeme koje je tijekom srijede poharalo Sloveniju stiglo je tijekom večeri i u Hrvatsku. Na sjeveru zemlje lokalno je pala tuča, uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar. DHMZ je za više regija izdao upozorenja zbog mogućnosti novih grmljavinskih nevremena i bujičnih poplava.
VIDEO Iran odgovorio Trumpu: 'Nije postignut dogovor o sporazumu sa SAD-om'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Iran odgovorio Trumpu: 'Nije postignut dogovor o sporazumu sa SAD-om'

Donald Trump je izjavio da će danas "vrlo snažno" napasti Iran, novinarima je na konferenciji za medije predložio da drže televizor uključen kako to ne bi propustili...
NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'
JUNAČINA

NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'

Poslao sam kćeri snimku, odmah se pohvalila u školi da je tata spasio dupina, priča nam 44-godišnji ribar Dražen Arković, koji je bez razmišljanja skočio u mrežu kod Primoštena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026