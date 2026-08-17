EU priprema najveće sankcije Rusiji od početka invazije

Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, izjavila je da Europska unija u nadolazećim mjesecima planira predstaviti novi paket sankcija protiv Rusije, koji bi mogao biti najveći od početka ruske invazije.

Kallas je rekla da su sankcije EU-a već nanijele značajnu štetu Rusiji, lišivši zemlju više od bilijun eura.

Napomenula je da na jesen predlaže najveći paket sankcijskih mjera od početka rata. Dodala je da će, nakon usvajanja, te mjere odmah povećati ukupni broj ruskih pravnih i fizičkih osoba pod sankcijama za jednu trećinu.

Kallas je naglasila da pritisak mora nastaviti rasti sve dok Moskva ne okonča svoj rat. 23. srpnja Vijeće Europske unije službeno je usvojilo novi paket sankcija protiv Rusije, opisujući ga kao mjeru koja predstavlja snažan udarac ruskom energetskom sektoru, financijskim uslugama i kriptovalutama.

Paket je odobren nakon višednevnih odgoda uzrokovanih protivljenjem nekoliko država članica iz različitih razloga, pri čemu je Grčka bila posljednja zemlja koja je povukla svoje prigovore.

Dana 7. kolovoza Kallas je objavila da je EU odobrio nove sankcije protiv Rusije kao odgovor na nedavne masovne napade na Ukrajinu.