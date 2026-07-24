Trump uveo nove carine, stigla prva reakcija EU-a: 'Ovo je iznenađenje, nismo očekivali...'

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas dovela je u pitanje razloge Washingtona da uvede nove carine na robu iz Europske unije, rekavši u petak da su optužbe o nedovoljno strogoj provedbi zabrane prisilnog rada neutemeljene. "Ne možete to reći za Europsku uniju", kazala je Kallas za Reuters na marginama sastanka Saveza država jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili. "Ako uspoređujete naše radno zakonodavstvo s onim u Sjedinjenim Državama, mislim, mi imamo plaćeni godišnji odmor, imamo veoma dobre radne uvjete za naše djelatnike pa to zaista nije utemeljeno", dodala je.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u petak je uvela nove carine od 10 i 12,5 posto na robu iz 60 trgovinskih partnera, među kojima je i Europska unija, uz obrazloženje da nedovoljno provode zabrane prisilnog rada. Mjere su stupile na snagu nakon isteka privremene globalne carine od 10 posto.

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Na pitanje je li EU očekivala da će biti obuhvaćena novim američkim mjerama, Kallas je odgovorila: "Tko više može pratiti kada se carine uvode, a kada ukidaju? Ne, to nismo očekivali."

Nove carine posljednji su pokušaj ostvarivanja Trumpove predizborne vizije gotovo globalnog carinskog režima, nakon što je američki Vrhovni sud ranije ove godine poništio njegove "recipročne" carine uvedene na temelju izvanrednih ovlasti radi smanjenja američkog trgovinskog deficita.

Kallas je rekla da će EU zatražiti pojašnjenje Washingtona, dodajući da je blok ispoštovao transatlantski trgovinski sporazum postignut prošle godine te da su ga nove carine iznenadile. "Imali smo dogovor s Amerikom i pridržavali smo se tog dogovora, te strane dogovora", rekla je. "Zato nam je ovo neugodno iznenađenje da se taj dogovor ne poštuje".

Govoreći o Rusiji, Kallas je kazala da je najnoviji paket sankcija Europske unije usmjeren na dodatni pritisak na Moskvu i ograničavanje njezine sposobnosti financiranja rata u Ukrajini.

"Cilj je uskratiti im sredstva za financiranje ovog rata", rekla je. Dodala je da sankcije već imaju učinak na rusko gospodarstvo te otežavaju Moskvi prikupljanje kapitala na međunarodnim tržištima. "Vidimo i da zbog sankcija više ne mogu prikupljati kapital u inozemstvu. Jasno je da te mjere, zajedno s drugim elementima, imaju učinak", rekla je.

Vijeće Europske unije u četvrtak je odobrilo 21. paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, kojim su uvedena nova ograničenja za ruski bankarski sektor i mreže povezane s kriptovalutama.

Kallas je naglasila da su sankcije samo jedan dio šire europske strategije usmjerene na to da se Rusiju prisili na ozbiljne pregovore s Ukrajinom. "Imamo više elemenata u tom pristupu. Sankcije su samo jedan od njih. Razmatramo što još možemo učiniti kako bismo izvršili pritisak na Rusiju da uistinu sjedne za pregovarački stol i pregovara s Ukrajinom", rekla je.