EU priprema plan za obranu Grenlanda: 'Svi su zapanjeni'

Trumpove najave o američkom preuzimanju Grenlanda nakon Venezuele više nitko ne uzima olako. Europski dužnosnici otvoreno priznaju kako je situacija alarmantna, a iz SAD-a stiže sve otvoreniji signal da ozbiljno računaju s Grenlandom.

- Grenland je kritičan za obranu SAD-a i svijeta protiv mogućih ruskih i kineskih raketnih napada. Europa i Danska nisu obavile dobar posao u osiguravanju tog područja - izjavio je američki potpredsjednik JD Vance za Fox News.

BBC citira izvor iz Bijele kuće koji tvrdi kako američki dužnosnici "aktivno raspravljaju" o mogućnosti kupnje otoka koji je djelomično danski teritorij. Zbog svega toga u Bruxellesu se sve ozbiljnije razgovara o opcijama, posebno nakon što je Danska objavila kako bilo kakva američka akcija znači raspad NATO-a.

​- Moramo biti spremni za izravnu konfrontaciju s Trumpom. On je u agresivnome modu i moramo biti spremni - izjavio je jedan europski diplomat upoznat s raspravama.

Portal Politico razgovarao je s brojnim dužnosnicima i stručnjacima kako bi istražio koje opcije Europa ima na raspolaganju.

​- Svi su potpuno zapanjeni i nesvjesni čime zapravo raspolažemo. Nitko zapravo ne zna što učiniti jer Amerikanci mogu raditi što god žele. Ali trebamo odgovore na ova pitanja odmah - rekao je bivši danski zastupnik.

Jedna od opcija su pregovori koji bi Trumpu i SAD-u omogućili da se predstavi kao pobjednik, a Danskoj i Grenlandu da sačuvaju obraz. Trump uporno ističe Grenland kao potencijalni sigurnosni rizik za SAD. Opcija dva je puno veća financijska pomoć EU Grenlandu. Trumpova administracija otvoreno je podržala grenlandski pokret za neovisnost, s idejom da bi otok, nakon odcjepljenja od Danske, potpisao sporazum sa SAD-om i bio preplavljen američkim novcem. EU i Danska stoga pokušavaju uvjeriti Grenlanđane da im mogu ponuditi bolji dogovor. Treća opcija, potpuna ekonomska neovisnost EU od SAD-a, također se razmatra, a posljednja uključuje slanje vojske na Grenland. Iako te snage ne bi mogle zaustaviti invaziju, djelovale bi kao sredstvo odvraćanja, piše Politico.

No zahuktavanje geopolitičke situacije oko Grenlanda sve je ozbiljnije. Američki državni tajnik Marco Rubio najavio je kako će idući tjedan razgovarati s danskim dužnosnicima, na njihov zahtjev. No nije htio odgovoriti na pitanje je li SAD spreman na raspad NATO-a zbog vlastitih vojnih i geopolitičkih interesa. Iz EU, s druge strane, stigla je otvorena najava kako su spremni zamrznuti daljnje pregovore o ključnom trgovinskom sporazumu između SAD-a i EU o carinskim tarifama.