EU produžio sankcije Rusima samo na tjedan dana, Zelenski: 'Nije vrijeme za darove Rusiji...'

Veleposlanici država članica EU-a dogovorili su u ponedjeljak produljenje sankcija za tisuće ruskih pojedinaca i tvrtki samo za tjedan dana kako bi si omogućili dodatno vrijeme za postizanje konsenzusa o cijelom popisu sankcioniranih. “Kako bi se državama članicama omogućilo dodatno vrijeme za temeljitu analizu prijedloga za produljenje, Coreper je odlučio produljiti taj režim za sedam dana”, izjavio je kasno u ponedjeljak glasnogovornik irskog predsjedništva Vijeća EU-a.

Sankcije protiv ruskih pojedinaca i tvrtki koji pomažu u ratnim naporima protiv Ukrajine i njezine cjelovitosti produžavaju se svakih šest mjeseci za što je uvijek potrebna suglasnost svih država članica. Rok za produljenje bio je utorak, 15. rujna. Slovačka traži da se s popisa sankcioniranih skinu dvojica ruskih oligarha Alisher Usmanov i Mikhail Fridman. Prema diplomatskim izvorima, Slovačkoj se pridružila Francuska koja je zatražila ukidanje sankcija uzbečko-ruskom oligarhu Alisheru Usmanovu.

Zbog izostanka konsenzusa oko popisa sankcioniranih odlučeno je da se sankcije produlje samo za tjedan dana kako bi se dobilo dodatno vrijeme za usuglašavanje konačnog popisa.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju javnosti u ponedjeljak navečer rekao da sada nije vrijeme da “Europa dijeli darove Rusiji”.

“Svi razumijemo da su sankcije protiv Rusije doista važne. Ovo definitivno nije vrijeme za ukidanje sankcija, za spašavanje ruskih oligarha od njih, a svakako nije vrijeme da Europa dijeli darove Rusiji. Usmanov, Fridman i druge slične ruske figure dosad nisu ništa poduzele protiv rata”, rekao je Zelenski.