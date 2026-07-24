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NOVI PAKET SANKCIJA

EU sankcionirala predsjednika FIDE-a: Rus suspendirao svoje ovlasti na čelu svjetskog šaha

Piše HINA,
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EU sankcionirala predsjednika FIDE-a: Rus suspendirao svoje ovlasti na čelu svjetskog šaha
Foto: Riccardo Giordano Sicki
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Predsjednik Međunarodne šahovske federacije (FIDE) Rus Arkadij Dvorkovič obustavio je svoje aktivnosti s organizacijom nakon što je stavljen na najnoviji popis sankcija Europske unije

Novi, 21. paket sankcija protiv Rusije nameće kaznene mjere protiv 170 subjekata i 48 pojedinaca, a mjere bi mogle uključivati ​​zamrzavanje imovine, zabrane putovanja i transakcija. Dvorkovič je u izjavi na web stranici FIDE-a osudio potez EU-a kao "nezakonit i nepošten" dodavši kako će ga osporiti svim mogućim sredstvima.

"Međutim, dok se ova odluka ne poništi ili izmijeni, ove sankcije mogu ometati stabilno funkcioniranje FIDE-a, stoga sam odlučio dobrovoljno suspendirati obavljanje svojih ovlasti i dužnosti predsjednika FIDE-a s trenutnim učinkom," objavio je.

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U izjavi se navodi da će indijski svjetski šahovski prvak Viswanathan Anand preuzeti dužnost privremenog predsjednika federacije.

FILE PHOTO: Chess - FIDE World Championship 2023
Foto: VLADISLAV VODNEV/REUTERS

Dvorkovič, bivši ruski zamjenik premijera koji vodi FIDE od 2018., prošli je mjesec izjavio da će se ponovno kandidirati za predsjednika. Izbori bi se trebali održati na glavnoj skupštini FIDE-a na rujanskoj šahovskoj olimpijadi u Samarkandu u Uzbekistanu.

Na popis sankcija u paketu EU u četvrtak je stavljen i Mihail Degtjarev, ruski ministar sporta i čelnik nacionalnog olimpijskog odbora zemlje.

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