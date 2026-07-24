EU sankcionirala predsjednika FIDE-a: Rus suspendirao svoje ovlasti na čelu svjetskog šaha

Novi, 21. paket sankcija protiv Rusije nameće kaznene mjere protiv 170 subjekata i 48 pojedinaca, a mjere bi mogle uključivati ​​zamrzavanje imovine, zabrane putovanja i transakcija. Dvorkovič je u izjavi na web stranici FIDE-a osudio potez EU-a kao "nezakonit i nepošten" dodavši kako će ga osporiti svim mogućim sredstvima.

"Međutim, dok se ova odluka ne poništi ili izmijeni, ove sankcije mogu ometati stabilno funkcioniranje FIDE-a, stoga sam odlučio dobrovoljno suspendirati obavljanje svojih ovlasti i dužnosti predsjednika FIDE-a s trenutnim učinkom," objavio je.

U izjavi se navodi da će indijski svjetski šahovski prvak Viswanathan Anand preuzeti dužnost privremenog predsjednika federacije.

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Dvorkovič, bivši ruski zamjenik premijera koji vodi FIDE od 2018., prošli je mjesec izjavio da će se ponovno kandidirati za predsjednika. Izbori bi se trebali održati na glavnoj skupštini FIDE-a na rujanskoj šahovskoj olimpijadi u Samarkandu u Uzbekistanu.

Na popis sankcija u paketu EU u četvrtak je stavljen i Mihail Degtjarev, ruski ministar sporta i čelnik nacionalnog olimpijskog odbora zemlje.