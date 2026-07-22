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novi sastanak u četvrtak

Grčka zaustavila novi paket sankcija Rusiji zbog plina

Piše HINA,
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Grčka zaustavila novi paket sankcija Rusiji zbog plina
Foto: Yves Herman
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Veleposlanici država članica EU-a nisu se u srijedu uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija protiv Rusije te će se ponovno sastati u četvrtak i pokušati postići suglasnost, doznaje se iz diplomatskog izvora

Diplomatski izvor ističe da su se tijekom dana odvijale konzultacije i tehnički rad na paketu te da će se veleposlanici sastati u četvrtak ujutro s ciljem postizanja dogovora. Glavna prepreka za dogovor o 21. paketu sankcija ostao je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin koji je namijenjen trećim zemljama.

Grčka je svjetska brodarska sila, a prijevoz ukapljenog ruskog plina kroz vode i luke EU-a donosi prihode koji se mjere u milijardama.

Pregovori o 21. paketu vode se već danima i poprilično je razvodnjen u odnosu na izvorni prijedlog Komisije od 9. lipnja.

Prijedlog 21. paketa sankcija protiv Rusije uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i, po prvi put, ribarstvo.

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Komisija je između ostaloga predložila suspenziju mehanizma automatskog prilagođavanja gornje granice cijene ruske nafte.

Umjesto da se gornja granica revidira naviše zbog rasta cijena sirove nafte izazvanog sukobom na Bliskom istoku, Komisija je predložila da se cijena privremeno zamrzne na postojećoj razini od 44,10 dolara po barelu kako bi se spriječilo povećanje ruskih prihoda.

Prošli tjedan je istjecao rok do kojeg je Komisija morala preračunati gornju granicu cijene prema postojećoj formuli, koja se revidira svakih šest mjeseci.

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S obzirom na to da su globalne cijene nafte skočile zbog sukoba na Bliskom istoku, automatizam bi bez novog dogovora drastično podigao limit i omogućio Rusiji golemu zaradu.

Budući da nije bilo suglasnosti oko cijelog paketa sankcija, postignut je dogovor da se cijena ruske nafte zamrzne na postojećoj razini do 23. srpnja.

S tim je kupljeno dodatno vrijeme kako bi se ponovno pokušao postići dogovor o cijelom paketu.

Odredba o ograničenju cijene ruske nafte  europskim tvrtkama zabranjuje pružanje usluga poput osiguranja ruskim tankerima koji prevoze sirovu naftu prodanu iznad gornjeg limita.

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